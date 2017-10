Ospedale di Casarano, la battaglia prosegue. Il sindaco emana ordinanza, la Asl impugna

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’ASL di Lecce ha impugnato l’ordinanza del sindaco di Casarano Gianni Stefàno che ieri, “avvalendosi dei poteri conferiti al sindaco in quanto autorità sanitaria locale”, ha ordinato alla Direzione Sanitaria della ASL di Lecce e alla Regione Puglia la riattivazione del reparto di pediatria dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano e dei contestuali ricoveri di ogni tipologia.

Secondo il primo cittadino, che prosegue la sua battaglia a difesa del nosocomio cittadino dalla riorganizzazione prevista nel Piano di riordino regionale, ne va della salute dei più piccoli.

“Il solo Ospedale di Gallipoli – spiega, infatti, in un articolato intervento – non è in grado di far fronte alle richieste di ricoveri provenienti dai due bacini di utenza Casarano – Gallipoli con la sola disponibilità di 10 posti letto anche in considerazione delle malattie tipiche del periodo autunnale – invernale già in atto e all’acuirsi delle patologie pediatriche che sono destinate certamente ad aumentare”.

La Direzione Strategica della Asl ha risposto conferendo l’incarico legale in data odierna per richiedere al Tar di Lecce la sospensiva dell’ordinanza emanata ieri dal primo cittadino, finalizzata a far riattivare il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Ferrari”.

Asl Lecce ritiene quindi “di proseguire con il trasferimento della Chirurgia Pediatrica dall’Ospedale di Casarano a quello di Lecce secondo il cronoprogramma già stabilito”, con l’obiettivo di “fornire un migliore servizio all’utenza, potendo gestire in un’unica sede sia i neonati con gravi patologie sia i bambini più grandi e diminuendo, di conseguenza, anche la mobilità passiva”.

Inoltre, la Direzione ha provveduto contestualmente a segnalare alla Prefettura e alla Procura della Repubblica “una serie di circostanze e iniziative, con particolare riferimento allo stato di permanente occupazione del Reparto di Chirurgia Pediatrica di Casarano, perché siano valutati eventuali comportamenti di cui si ritiene necessario informare l’Autorità Giudiziaria”.