Picchiato e derubato, “mi devi ancora 200 euro”. Allo scambio sbucano i carabinieri: in cella estorsore

CAVALLINO (Lecce) – Lo trascinano in aperta campagna e lo riempiono di botte. Poi si impossessano della sua auto e gli chiedono altre 200 euro. Il tutto per un debito di droga. La vittima però chiede aiuto ai carabinieri che tendono un tranello ai responsabili, riuscendo così ad incastrarne uno.

A stretto giro hanno condotto all’arresto in flagranza di Adriano Barbetta, 27enne leccese residente a Cavallino, le indagini lampo realizzate dai carabinieri della stazione di Cavallino e Lizzanello insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lecce. L’uomo è stato identificato come uno dei responsabili dell’estorsione ordita ai danni della vittima che, dopo essere terminata in ospedale, si è affidata ai militari per tendere una trappola ai suoi aguzzini con i quali avrebbe accumulato un debito, un acquisto di stupefacente non pagato.

Per questo motivo il giorno prima la vittima è stata raggiunta da Barbetta ed un’altra persona, ancora da identificare, intenzionati a dargli una lezione. Trascinato in aperta campagna i due l’hanno picchiato, procurandogli contusioni giudicate poi guaribili in 12 giorni. Non solo. Gli hanno anche sottratto l’auto, una Ford Mondeo a bordo della quale si sono dileguati non senza prima ricordargli delle ulteriori 200 euro dovute per coprire il debito di droga.

All’appuntamento per lo scambio del denaro, però, la vittima non si è presentata sola. Con lui c’erano i carabinieri che, imboscati nelle vicinanze dell’area di servizio teatro dell’appuntamento, hanno atteso il momento giusto per entrare in azione. Questo gli ha permesso di stringere le manette ai polsi di Barbetta ma anche di recuperare la Ford sottratta alla vittima.

A bordo dell’auto, inoltre, i militari hanno rinvenuto quasi due grammi di cocaina suddivisi in sette dosi e una somma in contanti di 728 euro, di proprietà dell’arrestato. L’intero materiale è stato sequestrato e i 200 euro dello scambio sono stati restituiti alla vittima. Barbetta, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Lecce dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.