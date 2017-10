Lavoratori Alba Service sul piede di guerra: “Ammortizzatori in scadenza, da tre anni nel limbo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Prima il Prefetto Claudio Palomba e il presidente della Provincia Antonio Gabellone, poi Massimo D’Alema.

I lavoratori Alba Service hanno voluto incontrare anche lui, per esporre il disagio legato a un futuro sempre più incerto. L’ex premier, oggi tra i leader di Mdp-Articolo 1, a Lecce per un incontro con i giovani alle Officine Cantelmo, si è impegnato a mobilitare sulla vicenda il capogruppo Mdp alla Camera Domenico Laforgia, già peraltro a conoscenza della questione, e il suo omologo al Senato Maria Cecilia Guerra, mentre, invece, sul versante regionale si muoverà Ernesto Abaterusso, capogruppo in via Capruzzi.

In sostanza, la vicenda approderà all’attenzione del Governo e della Regione tramite i rappresentanti di Mdp ai vari livelli, ciascuno impegnato per quanto concerne il proprio profilo di competenza.

I dipendenti della partecipata della Provincia sono tornati nuovamente a protestare, oggi, quando mancano pochi mesi alla scadenza degli ammortizzatori sociali.

Un folto gruppo ha manifestato in via XXV Luglio, creando problemi alla viabilità e al traffico, poi è seguita l’irruzione nella sala Giunta della Provincia in cui era in corso una riunione sul Tap con alcuni sindaci, quindi c’è stato il confronto con il presidente della Provincia Antonio Gabellone e il prefetto Claudio Palomba. I lavoratori e le sigle sindacali al loro fianco, Cobas, Cgil, Cisl, Uil, hanno ottenuto la convocazione di un incontro in Prefettura per il pomeriggio di venerdì 20 ottobre. Al tavolo siederanno Provincia di Lecce, Regione Puglia e Task force regionale sul Lavoro.

Le motivazioni della manifestazione odierna “sono dovute – spiega Mancarella in una nota – alle tante vicissitudini che si sono susseguite in questi ultimi tre anni e per cui non è stata ancora trovata una soluzione definitiva. I lavoratori continuano a stare in cassa integrazione in deroga per altri due mesi e con 20 mensilità arretrate non retribuite”.

“L’impegno – precisa – è chiesto tanto alla Provincia quanto alla Regione. Anche il Governo ha degli obblighi precisi nei confronti del popolo italiano che, con la vittoria del ‘no’ al referendum costituzionale, ha chiesto servizi più vicini al cittadino e rilevanza costituzionale delle Province italiane”. Quella di oggi, promette poi Mancarella, è solo la prima di “una lunga serie di manifestazioni” qualora, si capisce, non si individui una soluzione certa e condivisa.

“L’unica preoccupazione della Filcams Cgil Lecce è l’occupazione dei lavoratori, trovare il modo di salvaguardare il futuro di 120 famiglie”, afferma il segretario generale Mirko Moscaggiuri in una nota. “Pretendiamo che Provincia e Regione arrivino all’appuntamento di venerdì con soluzioni e risposte certe. Da parte nostra, speriamo che si possa dare seguito alla proposta di una mobilità interna verso altre società partecipate. I toni della protesta stanno diventando sempre più accesi. Ciò è dovuto alla frustrazione crescente di lavoratori che da oltre tre anni non ricevono alcuna notizia su prospettive e futuro, nonostante le varie rassicurazioni arrivate nel corso del tempo, non ultima quella giunta all’atto della firma del verbale per la cassa integrazione in deroga”.