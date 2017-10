Infila involucro di marijuana in bocca e tenta di ingoiarlo: segnalato assuntore. Denunciato il pusher

Share 0 Share 0 Share 0

GALATONE (Lecce) – Il pusher nascondeva lo stupefacente addosso, il cliente, avendolo tra le mani, alla vista dei carabinieri ha provato a farlo sparire tentando di ingoiarlo con tutto l’involucro. Ad entrambi però è andata male: per l’uno, il 23enne galateo P.A. già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia, per l’altro, 22enne suo compaesano, una segnalazione alla prefettura.

A bloccarli per poi perquisirli nel primo pomeriggio di ieri sono stati i carabinieri della stazione di Galatone nel corso di un servizio di contrasto al fenomeno di spaccio di stupefacenti. I militari hanno rinvenuto addosso al 23enne marijuana per un peso totale di 5,56 grammi e per questo è scattata nei suoi confronti la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In sua compagnia vi era l’altro giovane che, subito apparso nervoso alla vista degli uomini dell’Arma, ha provato ad eludere il controllo in maniera “originale”. Non volendosi far scoprire, ha infilato in bocca l’involucro contenente marijuana e l’ha masticato per poterlo ingoiare e quindi farlo sparire.

Mosse, queste, che non sono sfuggite ai militari che hanno compreso l’intento del ragazzo e sono riusciti a recuperare la droga, in totale 1,30 grammi di marija. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro e il cliente “furbetto” è stato segnalato alla prefettura per uso non terapeutico di stupefacenti.