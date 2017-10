Il fuoco non dà tregua: bruciano due auto ed un escavatore nella notte. Si indaga

Share 0 Share 0 Share 0

COPERTINO/CORSANO (Lecce) – Un’altra notte di fuoco in provincia. Il fenomeno degli incendi notturni continua a verificarsi in Salento, ormai con cadenza quotidiana. Ad essere avvolte dalle fiamme stavolta è toccato a due auto ed un escavatore di una ditta edile. Due dei roghi si sono verificati a distanza di qualche ora l’uno dall’altro a Copertino, ma, da quanto accertato dai carabinieri della stazione locale che indagano su entrambi gli episodi, non vi sarebbe alcun legame tra essi.

La prima a bruciare è stata una Mercedes classe C piuttosto datata che a breve sarebbe anche stata demolita. Anche per questo motivo l’ipotesi più accreditata per gli investigatori sarebbe quella del rogo accidentale. Le fiamme sono divampate intorno alle 22.30 in via Mameli, pieno centro di Copertino, dove era parcheggiata l’auto da qualche tempo.

L’incendio, grazie anche all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, non si è esteso al veicolo che era parcheggiato accanto ma ha creato gravi danni alla facciata dello stabile di fronte al quale era posteggiata la Mercedes, senza però mettere a rischio la stabilità dell’edificio.

Dopo aver domato il rogo i caschi rossi hanno effettuato un sopralluogo ma non sono stati rilevati indizi particolari o sospetti. Meno chiaro ed anch’esso oggetto d’indagine dei carabinieri della stazione di Copertino è invece l’incendio esploso ore dopo nella periferia del paese.

Intorno all’una in contrada Mollone le fiamme hanno avvolto un escavatore della ditta Edilambiente srl di proprietà di un 44enne del posto. Anche in questo caso per spegnere le fiamme sono intervenuti i caschi rossi che però non hanno rintracciato indizi sospetti sul luogo dell’incendio.

Al sopralluogo hanno preso parte anche i militari che non escludono al momento alcuna ipotesi riguardo alla natura del rogo. Non potranno contare sull’aiuto di telecamere di videosorveglianza, di cui la zona, periferica e di aperta campagna, è risultata priva. Gli investigatori hanno comunque provveduto ad ascoltare l’imprenditore titolare dell’azienda di Copertino per scoprire se di recente sia stato obiettivo di minacce, particolari richieste o se abbia avuto screzi con qualcuno.

A distanza di qualche ora le fiamme sono tornate a divampare. Stavolta però nel Basso Salento, a Corsano, dove intorno alle 4.30 fuoco e fumo si sono levati da una Toyota parcheggiata per strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per le indagini. Sulle cause che hanno scatenato il rogo però vi sarebbero pochi dubbi: un cortocircuito nel vano motore sarebbe stata la scintilla che ha scatenato l’inferno di fuoco.