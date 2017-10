Pistola contro il macellaio per rapinarlo: esplodono colpo in aria e via con il bottino

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – Stava per scendere dalla sua auto quando all’improvviso si è visto puntare contro la pistola. Ad impugnarla uno dei due rapinatori che l’hanno inseguito e raggiunto a bordo di uno scooter, per poi intimargli, sotto la minaccia dell’arma, di consegnare il denaro che stava andando a depositare in banca. Infastiditi dall’iniziale diniego della vittima, sono arrivati anche a sparare un colpo di pistola in aria per intimidirla.

E’ stato così che sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo i due balordi, ora ricercati su tutto il territorio di Galatina e dintorni, dopo aver messo a segno il colpo per strada in pieno giorno. Vittima dell’accaduto un macellaio di Soleto, che poco prima delle 12.30 ha raggiunto la vicina Galatina per depositare l’incasso della sua attività nella sua banca. I malviventi, dunque, sono andati a colpo sicuro, consapevoli che l’uomo portava con sé un’ingente somma di denaro.

E così l’hanno seguito in sella ad uno scooter di colore rosso, con i caschi integrali a coprirgli il viso. Hanno tallonato l’auto del loro obiettivo da via Soleto fino a via Turati, dove il conducente ha spento il motore dopo aver parcheggiato. Non è escluso, però, che l’inseguimento sia cominciato prima. Forse l’hanno atteso all’uscita della macelleria, proprio conoscendo i suoi spostamenti, che potrebbero aver studiato nei dettagli prima di entrare in azione.

Quando l’imprenditore ha posteggiato la sua auto per loro è stato il segnale di via libera. Si sono accostati al veicolo, all’altezza del lato guida, ed il passeggero dello scooter gli ha puntato la pistola contro. La vittima, colta alla sprovvista, non si è fatta però intimidire. Nonostante la minaccia si è tenuto stretto il marsupio in cui custodiva l’incasso della sua attività. Indispettito dalla sua reazione e consapevole di dover agire in fretta, il rapinatore ha esploso un colpo d’arma da fuoco in aria per intimidire il malcapitato.

Un’azione efficace per i loro scopi, poiché l’uomo, terrorizzato, ha lanciato loro il marsupio con il denaro pur di difendersi. Afferrato il bottino i rapinatori si sono dileguati immediatamente, fuggendo via a tutto gas per le strade del centro storico. Dopo essersi ripresa dallo choc, la vittima ha subito chiamato il 113.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Galatina, che, sotto la guida del vice questore aggiunto Giovanni Bono, hanno avviato le ricerche a tappeto dei malfattori. Al momento queste non avrebbero dato esito positivo. Ora gli investigatori sono alla ricerca di telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ma anche lungo il tragitto compiuto dall’auto tallonata dai rapinatori, con l’obiettivo di raccogliere quanti più indizi possibili per poterli identificare a stretto giro. Il bottino al momento è ancora in fase di quantificazione.