Concorso nazionale “Guarda che bello”, scuola primaria di Casarano si aggiudica il primo posto

CASARANO (Lecce) – Sono state le classi “2 A” e “2 B” della scuola statale primaria Via IV Novembre di Casarano ad aggiudicarsi il primo posto per la categoria “Primaria” nel concorso nazionale “Guarda che bello”.

Si tratta di un progetto di educazione alla salute della vista promosso dal Consorzio Ottico Italiano – Gruppo GreenVision – con il patrocinio di AIMO (Associazione Italiana Medici Oculisti) e sostiene il progetto benefico “Ridare la luce”, a favore dei Paesi africani dove più gravi sono i problemi visivi.

Al concorso hanno partecipato 625 classi su tutto il territorio nazionale realizzando 4.475 elaborati.

“Guarda che bello” ha messo gratuitamente a disposizione di insegnanti e famiglie attività ludiche e strumenti didattici per tenere alta l’attenzione dei bambini sui corretti comportamenti visivi.

Non è facile, infatti, far comprendere ai più piccoli l’importanza della cura dei propri occhi e la necessità, in alcuni casi, di ricorrere all’uso degli occhiali. Oltre al fastidio di indossarli, alcuni bambini possono sentirsi diversi. Ma tenere sotto controllo la vista fin dai primissimi anni di età è importante per diagnosticare i più comuni difetti, dalla miopia al cosiddetto occhio pigro, che, se affrontati per tempo, sono trattabili senza conseguenze.

Attraverso una guida per gli insegnanti, con spunti per attività didattiche da svolgere in classe, un libro per le famiglie e quattro brevi cartoon, il progetto ha sottolineato in modo giocoso l’importanza dei comportamenti per la salvaguardia della vista.

Il concorso richiedeva alle classi la preparazione di elaborati creativi. Partecipando al concorso le classi hanno avuto modo di contribuire con una donazione di 10 euro (per un totale di 6.250 euro) al progetto benefico “Ridare la luce” a favore dei Paesi africani in cui maggiori sono le patologie di tipo visivo. Il Gruppo GreenVision da sempre sostiene l’iniziativa: sono circa 20mila gli interventi effettuati, tra operazioni di cataratta e visite ambulatoriali, e sono migliaia gli occhiali raccolti dal Consorzio e consegnati in Mali, Benin, Togo, Ghana e Ciad a favore di tanti bisognosi.

La scuola primaria Via IV Novembre si è guadagnata il primo gradino del podio presentando un book di disegni, un power point con le foto dei lavori fatti e del Vision Day, una raccolta di disegni e due cartelloni. L’istituto verrà premiato con una dotazione di materiali per la didattica per un valore di 1.000 euro.