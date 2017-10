Al volante sotto l’effetto di alcol e droghe: nel weekend strage di patenti e pioggia di denunce nel Magliese

Share 0 Share 0 Share 0

MAGLIE (Lecce) – In auto con bastoni e coltelli, alla guida sotto l’effetto di alcol, con tassi in alcuni casi pari a quattro volte quello consentito, o di stupefacenti.

E’ di 16 denunce, 11 persone segnalate alla prefettura, una sanzione e sequestri di vari quantitativi di droga, il bilancio finale del weekend di controlli, appena concluso, realizzati dai carabinieri della compagnia di Maglie sul territorio di propria competenza.

A Cursi i militari hanno denunciato a piede libero due persone per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Si tratta di un operaio 51enne ed un 53enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che in seguito a perquisizione del proprio veicolo sono stati trovati in possesso rispettivamente di un bastone in ferro e di quattro coltelli di genere proibito, rinvenuti questi ultimi insieme ad un involucro contenente 1,5 grammi di marijuana.

A terminare nella rete dei controlli stradali anche cinque automobilisti, che si erano messi alla guida dopo aver alzato il gomito. I carabinieri in seguito a specifici test, hanno rilevato il tasso loro tasso alcolemico, in tutti i casi sempre più alto del limite stabilito dalla legge, compreso tra lo 0.96 g/L al massimo rilevato di 1.97 g/l, quasi quattro volte superiore alla soglia consentita.

Immediata è scattata la denuncia ed il ritiro della patente per il 25enne brindisino A.I., per la 28enne di Otranto C.C., per la 37enne di Maglie A.F. e per il 43enne di Maglie S.I. residente a Muro Leccese. Gli hanno ritirato la patente ma se l’è cavata solo con una sanzione, invece, un 41enne trovato alla guida con un tasso pari a 0,80 g/l.

Sono finiti nei guai per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti poiché risultati positivi agli accertamenti sanitari, invece, il 33enne di Melpignano P. S., il 33enne di Uggiano La Chiesa C. S., C.A. agricoltore 24enne di Muro Leccese, G.A. 20enne agricoltore di Scorrano, P.M. 35enne musicista di Giuggianello e L.F., 33enne elettricista di Martano.

In tre si sono invece rifiutati di sottoporsi ai test tossicologici atti a rilevare l’assunzione eventuale di droghe, nonostante l’evidente stato di alterazione psicofisica. Per questo è scattata la denuncia immediata insieme al ritiro della patente di guida per B. M., operaio 24enne di Cannole, M.A., operaio 19enne di Poggiardo e D.R.A., 37enne di Carpignano Salentino.

Dovrà rispondere della medesima accusa il 22enne leccese I.C., già sottoposto a misura di avviso orale, che in seguito ad un incidente stradale si è rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici ed alcolemici di routine. Il giovane è stato denunciato e gli è stata anche ritirata la patente. Infine i carabinieri hanno scovato e segnalato alla prefettura per uso non terapeutico di stupefacenti in totale 11 persone, a carico delle quali sono state sequestrate in totale un grammo di hashish, 11,6 grammi di marijuana e quattro spinelli.