Serie C: la Showy Boys Galatina si presenta

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – La Showy Boys, la gloriosa compagine galatinese, si presenta alla Città e ai suoi tifosi. E’ una squadra in gran parte rinnovata nel suo organico quella che scenderà in campo nel campionato nazionale di I° livello serie C a partire dal prossimo 29 ottobre (debutto in casa al palazzetto dello sport “Fernando Panico”, ore 18:30, contro il Trani).

La compagine bianco-verde si appresta ad iniziare il torneo di serie C, dopo la brillante promozione della passata stagione, in una veste nuova e adeguata alla categoria. A guidare il team galatinese il “timoniere” Gianluca Nuzzo, ex Nazionale, figura esperta e preparata, nonché motivatore e persona dalle grandi doti umane, che accompagnerà la prima squadra in questa nuova avventura sportiva e fungerà anche da coordinatore del settore giovanile maschile e femminile.

Nell’allestimento dell’organico della “nuova” Showy Boys, ai giocatori che non hanno scelto di proseguire il progetto sportivo già avviato lo scorso anno (probabilmente ritenendosi non all’altezza), la società ha risposto individuando atleti e uomini determinati, desiderosi di mettersi in gioco e difendere i colori della loro nuova squadra. Cinque i giocatori che anche quest’anno vestiranno la casacca bianco-verde: Mattia Dantoni (classe 1991 – palleggiatore), Marco Imbriani (’84 – schiacciatore), Francesco Giannuzzi (‘90 – centrale), Alessandro Seclì (’92 – centrale) e Giacomo Varratta (’98 – libero). Nove, invece, i volti nuovi della Showy Boys Galatina 2017/18: Gianluca Alfonzetti (’82 – centrale), Federico Epifani (’89 – palleggiatore), Luigi Forte (’85 – schiacciatore), Andrea Muci (’97 – schiacciatore), Michele Muci (’97 – schiacciatore), Alessio Pica (’87 – opposto), Rocco Pizzi (’97 – centrale), Roberto Quaranta (’82 – libero) e Giacomo Vizzino (’89 – schiacciatore). Atleti esperti della categoria e giovani alla ricerca di un posto da titolare in una vetrina prestigiosa come la serie C regionale, compongono un mix molto interessante e soprattutto un gruppo su cui il tecnico bianco-verde potrà riporre molta fiducia in questa stagione sportiva.

“In sede di mercato avevamo concentrato la nostra attenzione su alcuni giocatori che potevano rientrare nel nostro progetto di squadra – spiega il presidente Daniele G. Masciullo – siamo riusciti ad inserirli nel nuovo organico e di questo siamo molto contenti. Con il tecnico Nuzzo avevamo pianificato con largo anticipo lavoro e obiettivi e possiamo dire di averli raggiunti con l’allestimento di questo roster”.

La Showy Boys 2017/18 è una squadra “costruita” sull’equilibrio dei reparti. “Alle bocche di fuoco degli schiacciatori di posto 2 e posto 4 abbiamo aggiunto l’esperienza del libero e dei palleggiatori – spiega il primo dirigente Masciullo – in più si è cercato di garantire un buon gioco a muro e per vie centrali dando, complessivamente, l’equilibrio necessario alla squadra. In totale sono 14 atleti e si potranno affiancare, su convocazione del tecnico, gli allievi under 18. In palestra, sin dal primo giorno di preparazione precampionato, si è già creato quel giusto agonismo che è positivo per il gruppo, per i singoli elementi, e che crea quella sana competizione in ogni ruolo”.

In questi giorni si stanno susseguendo dei test amichevoli che il tecnico Gianluca Nuzzo ha organizzato per valutare le condizioni atletiche dei singoli atleti e il gioco di squadra considerato che il gruppo è per larga parte rinnovato. Il tutto in attesa della prima uscita stagionale che aprirà le porte al primo campionato nazionale di I° livello serie C della Showy Boys Galatina.