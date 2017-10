Partita stregata per il Lecce, la furia dei  giallorossi si infrange contro il muro dell’Akragas:  finisce 0-0

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Al “Via del Mare”, il Lecce prova ad allungare in classifica, di fronte ai salentini l’Akagas di Re Artù(ro) Di Napoli. Per puntare alla sesta vittoria di fila, mister Liverani ripropone lo stesso 11 schierato sabato scorso contro la Juve Stabia, ad eccezione dell’infortunato Drudi, sostituito da Marino. Conferma per Pacilli nel ruolo di trequartista e iniziale panchina per Ciancio e Costa Ferreira. Gli ospiti rispondono con una formazione abbastanza abbottonata, intenzionati a dare sostanza alla propria classifica.

La pressione dei giallorossi è costante per tutti i novanta minuti di gioco: le occasioni da rete sono numerosissime e Vono sembra confermarsi l’ultimo baluardo da superare. È infatti l’estremo ospite a negare a più riprese il meritato vantaggio ai Salentini. Quando non ci arriva il portiere siciliano è la traversa (colpita in pieno con un bolide di Mancosu al minuto 70) a dire di no ai giallorossi. La frenesia del gol offusca la lucidità nella costruzione della manovra e in particolar modo nella finalizzazione negli ultimi sedici metri : i salentini risultato perciò particolarmente imprecisi sotto porta. Ma nel recupero arriva l’episodio che poteva cambiare l’inerzia del match: Di Piazza viene steso in piena area di rigore, ai più il penalty pare netto ma non per il direttore di gara che, tra le proteste vibranti del “Via del Mare”, lascia proseguire.

Trascorsi gli oltre 4 minuti di recupero concessi, arriva il triplice fischio finale che sancisce la fine delle ostilità. Il match si chiude a reti inviolate ma con tante recriminazioni per i giallorossi incapaci di concretizzare le tantissime occasioni da gol prodotte contro una squadra che ha giocato solo per difendersi. Il Lecce, dopo cinque vittorie consecutive, trova un pareggio che comunque permette di conquistare un punto in classifica.

TABELLINO: LECCE-AKRAGAS 0-0

LECCE (4-3-1-2): Perucchini; Lepore, Cosenza, Marino, Di Matteo; Armellino (46′ Tsonev, 86′ Dubickas), Arrigoni, Mancosu; Pacilli (65′ Costa Ferreira); Di Piazza, Caturano (65′ Torromino). A disp: Chironi, Vicino, Riccardi, Valeri, Megelaitis, Lezzi, Ciancio, Gambardella. Allenatore: Liverani

AKRAGAS (3-5-2): Vono; Mileto, Danese, Russo; Saitta (60′ Gjuci), Carrotta, Vicente, Longo, Sepe; Salvemini (79′ Rotulo), Parigi (71′ Moreo). A disp: Amella, Ioio, Navas, Caternicchia, Canale, Greco, Franchi, Scrugli, Pisani. Allenatore: Di Napoli

ARBITRO: Andrea Giuseppe Zanonato di Vicenza (Alessandro Rotondale di L’Aquila, Antonio Catamo di Saronno).

NOTE: Pomeriggio mite e ventilato, temperatura 22°, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 8536. Ammoniti: Cosenza (L), Saitta, Salvemini, Russo (A). Espulsi: Al 93′ Vicente (A) per gioco violento. Recupero: 2’pt, 4’st.

Oronzo Cristian Guarino