Sull’albero per potare, precipita al suolo e muore: 74enne trovato senza vita nei campi

LEVERANO (Lecce) – Una mattinata di lavoro in campagna come tante in un attimo si è trasformata in una tragedia. E’ stato rinvenuto ormai senza vita ai piedi dell’albero che era intento a potare Luigi My, il 74enne pensionato di Leverano deceduto in seguito ad un fatale incidente.

A compiere la tragica scoperta sono stati i familiari dell’uomo che, non vedendolo rincasare all’ora di pranzo, si sono preoccupati e l’hanno raggiunto nella campagna di sua proprietà , in località “Montetirena”, dove si era diretto nelle prime ore della mattinata per alcuni lavori. Un’abitudine quotidiana per il 74enne che però ieri mattina si è rivelata fatale.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che l’anziano fosse salito su un albero per potare alcuni rami, quando all’improvviso sarebbe precipitato al suolo. Non si sa se il ramo su cui si era poggiato abbia ceduto o se abbia fatto un movimento sbagliato perdendo così l’equilibrio. Fatto sta che, nonostante l’altezza non fosse elevata, My è caduto sul terreno e le conseguenze del violento colpo sono state nefaste.

Nella tarda mattinata è stato rinvenuto già privo di vita, tant’è che i sanitari del 118 accorsi sul posto dopo la prima chiamata non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il luogo della tragedia è stato raggiunto anche dai carabinieri della stazione di Leverano che hanno effettuato i rilievi del caso per poter risalire all’esatta dinamica dell’accaduto. Appurato che si sia trattato di un tragico incidente, il pm di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari che nella giornata di oggi eseguiranno le esequie.