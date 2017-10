Stefàno aderisce alla staffetta per lo “ius soli”. Militanti di Forza Nuova mangiano un panino davanti alle sedi Pd

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Solo tre tazze di tè nell’arco della giornata: il parlamentare salentino Dario Stefàno aderisce alla staffetta dello sciopero della fame, in occasione del Cittadinanza day, per chiedere di trovare spazi e tempi per l’approvazione dello ius soli.

“Siamo nella fase conclusiva di questa legislatura ma non voglio rassegnarmi all’idea che le possibilità di licenziare il testo in Parlamento si affievoliscano, sempre più fino a sparire del tutto. Io credo che di fronte ad una volontà collettiva così evidente, vadano trovati anche lo spazio ed il tempo per approvare una legge che riconosce un diritto sacrosanto a chi si sente italiano ma non può diventarlo”, afferma Stefàno.

Il parlamentare spiega di avere in mente la situazione di “800 mila minori, non terroristi, non usurpatori, ma compagni di scuola dei miei e dei nostri figli, che hanno un colore della pelle o il taglio degli occhi un po’ diversi ma sono nati in Italia, in Puglia, a Lecce e parlano il nostro stesso dialetto, vivono le nostre stesse tradizioni, abitano i nostri stessi luoghi”.

Stefàno fa poi riferimento a chi “attende code interminabili per un rinnovo del permesso di soggiorno ma non potrà mai candidarsi ad un concorso pubblico nel Paese in cui vive da anni”. Quello di “sentirsi ospite nella città in cui hai deciso di vivere, nel tuo Paese” è, a suo dire, un fatto “profondamente ingiusto”.

Stefàno, presidente de La Puglia in più e senatore nel Gruppo Misto, spiega di sentirsi a fianco di chi stamattina in piazza Santa Maria Novella a Firenze e nel pomeriggio in Piazza Montecitorio a Roma ha manifestato per l’approvazione immediata dello ius soli e dello ius culturae e si dice “pronto a fare mia questa battaglia di civiltà in Parlamento”.

Proprio in questa giornata i militanti di Forza Nuova irridono la staffetta dello sciopero della fame ponendo in atto “un’azione simbolica”, ovvero mangiare un panino davanti alle sedi del Pd di Taviano, Ugento e Cavallino. Iniziative analoghe si sono registrate nel resto d’Italia. “Uno sciopero della fame, peraltro finto e ad esclusivo scopo propagandistico (o dietetico), per promuovere l’islamizzazione d’Italia”, affermano in una nota i militanti, che intendono rispondere con “i sani appetiti dati dalla nostra fame di rivoluzione”.