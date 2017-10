Nardò, studenti in protesta: “La scuola pubblica è in decadenza”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Studenti in protesta per le vie di Nardò. Questa mattina oltre 200 ragazzi sono scesi in strada contro un “governo ormai totalmente disinteressato alla situazione scolastica odierna”. La manifestazione è stata organizzata da Blocco Studentesco per denunciare il lassismo e l’ostruzionismo delle istituzioni nei confronti della scuola.

“Siamo qui in strada per fare quello che abbiamo sempre fatto, – si legge in una nota diffusa dal movimento – lottare al fianco degli studenti in un momento storico in cui la classe politica ha ben altri interessi che la formazione, l’istruzione e la cultura di questa generazione.”

“Non è possibile – prosegue la nota – fare lezione in strutture improvvisate, fatiscenti, senza un minimo di sicurezza e prive mezzi adeguati, tutto questo a causa dei numerosi tagli che colpiscono la scuola pubblica ogni giorno. Al tracollo dell’offerta formativa va aggiunta la nota dolente del servizio di trasporto pubblico, le cui tratte sono coperte da mezzi vecchi, mal funzionanti e in numero non proporzionale a quello degli studenti che pagano gli abbonamenti.” Contestata anche l’attuale alternanza scuola-lavoro, “presentata come un elemento di innovazione nel piano di studi e diventata una fonte di mero sfruttamento per gli studenti.”

“Siamo scesi in piazza perchè non c’è più tempo per confidare in una presa di coscienza delle istituzioni, la nostra – conclude la nota – non è e non sarà mai una generazione senza futuro. Abbiamo un testimone da onorare, quello di chi ha reso grande questa Nazione innalzandola a faro di civiltà per tutto il mondo. Pretendiamo una scuola a misura di studente, al passo con i tempi e capace di offrire una formazione a 360 gradi. Certi della vittoria che ci attende, continueremo a dare battaglia a chiunque rappresenti una zavorra per il futuro e saremo, come sempre, al fianco degli studenti.”