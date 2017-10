Arrigoni: “Occhio all’Akragas, ci vuole massima concentrazione”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il centrocampista Andrea Arrigoni ha fatto il punto sul momento del Lecce, soffermandosi anche sulla sfida di domani con l’Akragas.

Queste le parole in conferenza stampa del centrocampista, uno di quelli che ha beneficiato di più dell’arrivo in panchina di Liverani. “Sul piano tattico per me non è cambiato molto – sottolinea il centrocampista di Bellano, 29 anni -. Giocando da centrale in una linea mediana a tre i compiti più o meno sono gli stessi di inizio campionato. Piuttosto è cambiato lo spirito della squadra, perché cinque vittorie consecutive aumentano l’entusiasmo e la convinzione”.

“Con l’arrivo di Armellino in mezzo al campo siamo più compatti – afferma Arrigoni -. Lui ci sta dando un contributo importante. Dobbiamo cercare di subire meno reti, anche se le colpe non sono tutte della difesa. E contro la Juve Stabia siamo stati puniti da episodi. Abbiamo preso un gol su un tiro da lontano, poi sull’azione del secondo c’era un chiaro fallo su Marino che l’arbitro non ha fischiato. Ma la fase difensiva è un aspetto che possiamo migliorare”.

“Non dobbiamo cullarci sulle cinque vittorie consecutive. Ci aspetta una partita complicata, l’Akragas è una buona squadra composta da giovani che corrono, hanno entusiasmo e provano a giocare a calcio. Insomma, dovremo essere concentrati al massimo perché questo è un campionato molto equilibrato”.