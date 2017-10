Alternanza scuola-lavoro, studenti in corteo a Lecce: “No allo sfruttamento”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Studenti in piazza anche a Lecce per rivendicare un percorso di alternanza scuola-lavoro di qualità.

La protesta è stata organizzata dall’Unione degli Studenti Lecce, che per l’occasione hanno indossato delle tute blu per simboleggiare la perdita del nostro status di studenti e l’assunzione di quello di lavoratori. “Non vogliamo abolire l’alternanza. Scioperiamo oggi per un’alternanza che sia gratuita, di qualità, formativa, inerente al nostro percorso scolastico e che non si traduca in lavoro gratuito al soldo di aziende e multinazionali che inquinano i nostri territori e sfruttano i lavoratori” spiegano gli studenti che stamane sono arrivati in corteo dalla stazione fino in piazza Sant’Oronzo.

In particolare, dai dati raccolti dall’inchiesta regionale sulle esperienze condotta dall’associazione pubblicata lo scorso maggio, si parla della quasi totalità degli studenti che non sono stati coinvolti nella decisione del proprio percorso di alternanza, che consta di 200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici e professionali, dell’oltre 30% che ha dichiarato di aver subito una violazione dei propri diritti durante il percorso e quasi il 40% degli studenti pugliesi costretti a sostenere dei costi per il proprio percorso di alternanza.

“Siamo fermamente convinti che l’alternanza scuola lavoro, se intesa come metodologia didattica per gli studenti, possa essere un reale strumento di crescita, capace di aggiungere una formazione pratica a quello che è il nostro percorso di studi” dichiarano gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Dopo il corteo mattutino prenderanno vita momenti di discussione, laboratori a sfondo sociale e di formazione per dimostrare che l’alternanza “degna” è possibile, e che per far sì che venga garantita è necessario che all’interno delle scuole si approvi lo statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza e un codice etico da imporre alle aziende.

Anche gli studenti universitari si sono uniti alla protesta odierna per dire la loro sui tirocini formativi, obbligatorio in alcuni corsi di studi universitari: “Dovrebbe rappresentare un’esperienza formativa, didatticamente importante e che ci permetta di rapportarci al mondo del lavoro e di mettere in pratica le conoscenze acquisite, invece in molti casi i tirocinanti vengono in molti casi impiegati in sostituzione di personale qualificato in veri e propri rapporti di lavoro“.

A ciò si aggiungono ritardi e lentezza burocratica, che spesso fanno slittare di mesi la data di inizio del tirocinio, addirittura alcune volte impedendo che parta, e la scarsa presenza di riferimenti legislativi nazionali e regionali.

“Vogliamo che il rapporto tra formazione e lavoro sia costruttivo, e non più distruttivo, un intreccio tra questi due mondi, che non tenda al profitto di chi, magari impiega noi tirocinanti al posto di assumere persone in cerca di occupazione, ma che, al contrario, porti al benessere di tutti e tutte” ribadiscono gli studenti.

Ha condiviso la protesta anche la Flc Cgil Lecce. In particolare, il sindacato è contrario ad alcune norme della legge 107/2015, come la quantificazione del monte ore triennale, il mancato obbligo di individuare i soggetti ospitanti (enti o aziende) dall’apposito registro istituito presso le Camere di Commercio, l’istituzionalizzazione dei percorsi estivi o durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e infine la totale mancanza di indicazioni per gli studenti disabili.