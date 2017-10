La sinistra in piazza anche a Lecce contro il governo: “Fiducia sul Rosatellum? Atto di arroganza”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Anche a Lecce la sinistra ha manifestato “per la democrazia” e contro la decisione del governo di blindare la legge elettorale con il voto di fiducia.

Diverse le sigle che hanno preso parte all’iniziativa pubblica in piazza Sant’Oronzo: ANPI, Articolo Uno MDP, Sinistra Italiana, Possibile, Lecce bene comune, Associazioni studentesche e Comitati in difesa della Costituzione.

“Il Pd perde il referendum ma non il vizio, è la seconda volta che pone la questione di fiducia sulla legge elettorale all’interno della stessa legislatura, che si conclude, così, in maniera disastrosa”: è quanto afferma Diego Dantes (Possibile). A detta dell’esponente civatiano la scelta della fiducia sarebbe indice di “mancanza di coraggio”. “Il Pd – aggiunge – preferisce blindare la riforma con Berlusconi, Salvini e Ap”, e “chissà – conclude provocatoriamente – se questa non sia la prova di un’ipotetica alleanza di governo”.

Per Danilo Scorrano (Sinistra Italiana) si tratta di un “atto di prepotenza”, di un “segnale in continuità con i precedenti governi”, che avrebbero proseguito nel solco di “continuare a ridurre gli spazi di democrazia”. “La legge elettorale – insiste – stabilisce regole del gioco valide per tutti. Essa dovrebbe guardare al futuro, non garantire il presente. Noi pensiamo quindi che il Rosatellum sia una legge ad hoc. Siamo qui oggi anche per dire che bisogna cambiare completamente il modo di fare politica, per questo stiamo cercando a sinistra di creare una coalizione alternativa”. “La lista unitaria si farà”, conclude poi. Per “riavvicinare la gente alla politica”, ma anche per tentare di ricompattare quel popolo di sinistra che appare un po’ confuso e spaesato.

Lo afferma pure Pierluigi Melcarne, della sezione di Lecce di Articolo 1-Mdp. “Questo trovarci insieme oggi è un segnale anche per quello che verrà domani. C’è un percorso comune sia a livello nazionale sia su Lecce, su tematiche importanti. Sì, la lista unitaria si farà, è un cantiere per poter arrivare a un nuovo partito, speriamo al più presto, magari il prossimo anno”. La fiducia sul Rosatellum, “è un segnale gravissimo – argomenta – perché è un atto di arroganza da parte del governo. Ma noi contestiamo anche i contenuti della legge, non solo il metodo: non è vero, infatti, che essa dia il potere ai cittadini di votare e di scegliere i parlamentari, ci sono ancora i listini bloccati, i nominati, cui noi ci siamo sempre opposti. Un nostro emendamento sul tema è stato respinto”.

“La fiducia è uno strumento politico utile al governo per serrare le file su una legge, quella elettorale, che richiederebbe un consenso molto più ampio. Un fatto inaccettabile”, il commento di Renato Vernaleone (Lecce bene comune). E la Lega nord si sarebbe mossa con Forza Italia, Pd e Ap solo per poter andare al voto con una legge elettorale finalmente sicura, gli altri avrebbero siglato l’intesa, invece, per poter “avvantaggiare alcune coalizioni” a scapito di altri soggetti. In sostanza, “un accordo di poltrone”, conclude sarcastico l’esponente Lbc.

La scelta di porre la fiducia è stata ampiamente criticata a livello nazionale. Sulle barricate le forze di sinistra alternative al Pd e il Movimento Cinque Stelle. Ma contesta pure Fratelli d’Italia.

L’escamotage del Pd, volto a evitare le imboscate dei soliti franchi tiratori, ha avuto il via libera dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.