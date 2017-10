Produzione musicale, a Galatone workshop con Riccardo Rinaldi

Share 0 Share 0 Share 0

GALATONE (Lecce) – La produzione analogica e digitale sarà il tema del workshop gratuito a cura del produttore e musicista Riccardo “Ohm Guru” Rinaldi, in programma da giovedì 12 a sabato 14 ottobre nelle sale del Palazzo Marchesale di Galatone.

Durante il seminario, organizzato dal Collettivo Sbam, (aperto a tutte le fasce di età) si affronteranno le tematiche della registrazione, preproduzione, mixaggio e mastering moderno e si parlerà in modo approfondito dello stato dell’arte delle tecnologie avanzate per il produttore professionale e amatoriale, di software e hardware per capire cosa va usato in base alle odierne esigenze produttive, di sistemi audio a confronto e progettazione in piccoli studi di registrazione, di recording e mixaggio casalingo e in grandi studi con banchi analogici. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini curriculari.

Rinaldi è un musicista, produttore, editore discografico, tecnico del suono, consulente in vari studi in Italia e negli Stati Uniti, lavora da oltre trent’anni nel mondo del pop e della dance. Ha collaborato, tra gli altri, con Neffa, Sud Sound System, Colle Der Fomento, Celso Valli, Bossa Nostra, Gazzarra, Pasta Boys, Dj Rodriguez, Black Mighty Orchestra, Clan Greco, David Morales, Muffx, Three Hands Records, Irma records, Bajun Records. Con gli Aeroplanitaliani, insieme a Alessio Bertallot e Roberto Vernetti, partecipa anche a un Festival di Sanremo dove vince il premio della critica con il brano Zitti, Zitti. Lo stesso brano, remixato da Luca ‘LTJ’ Trevisi, diventa un classico dell’Acid Jazz grazie a Gilles Peterson che lo elegge come uno dei suoi brani preferiti del periodo.

Domenica 15 ottobre, dalle 21 (ingresso libero) Rinaldi si esibirà, nella sede del Collettivo Sbam in piazza Costadura, sempre a Galatone, accompagnato dal pianista Marco Rollo.

Per info e iscrizioni: associazionecollettivosbam@gmail.com