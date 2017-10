Per il Tar l’anatra è zoppa. Centrodestra esulta. Salvemini: “Andiamo avanti”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’anatra è zoppa. Almeno secondo il Tar di Lecce.

L’organo della giustizia amministrativa presieduto da Antonio Pasca ha, infatti, accolto i ricorsi del centrodestra, contestualmente annullando il verbale di proclamazione degli eletti del 24 luglio scorso e ribaltando, di fatto, la situazione in Consiglio Comunale.

Il Tar ha, quindi, contestato la scelta della Commissione elettorale presieduta da Alcide Maritati di attribuire alla coalizione a sostegno di Carlo Salvemini – vincitore del turno di ballottaggio alle amministrative di primavera – il premio di maggioranza. Le motivazioni della sentenza dovrebbero essere rese note nelle prossime ore.

E, dunque, sei consiglieri dell’attuale maggioranza dovrebbero lasciare il posto ad altrettanti esponenti del centrodestra e il sindaco Carlo Salvemini non avrebbe più i numeri per governare, salvo spostamenti.

La situazione dovrebbe essere, dunque, questa: 14 consiglieri al centrosinistra, 17 al centrodestra e uno al Movimento Cinque Stelle.

La vicenda, però, non termina qui: è lecito aspettarsi che Carlo Salvemini e i suoi presentino ora ricorso al Consiglio di Stato. E non è detto che i giudici di palazzo Spada non decidano di ribaltare nuovamente gli assetti.

“È una decisione che naturalmente consideravo possibile e della quale prendo atto in attesa delle motivazioni della decisione del giudice amministrativo. Che – lo rammento – non mette in discussione la mia elezione ma la composizione del consiglio comunale. Motivo per il quale non mi sono costituito in giudizio”, la reazione del sindaco Carlo Salvemini da Vicenza, dove è in corso l’assemblea nazionale Anci. “Ora – ha aggiunto – i legali insieme ai consiglieri valuteranno i passi successivi. Da parte mia attendo gli eventi e continuo a lavorare per il bene della città. Come deciso dai leccesi che mi hanno scelto come loro sindaco. I giorni che verranno chiariranno il contesto politico nel quale l’amministrazione che presiedo dovrà misurarsi. E quelle che saranno le scelte e le decisioni più sagge ed utili da prendere nell’interesse della comunità. Non sono sfiduciato o avvilito. Mi sento sempre impegnato a fare bene il mio dovere. Fino a quando valuterò che questo sarà possibile. Andiamo avanti”.

“Accogliamo la decisione del TAR, alla quale daremo seguito con un ricorso in appello al Consiglio di Stato, con la certezza che questa decisione – della quale non è ancora disponibile la sentenza con le relative motivazioni, ma solo il dispositivo – non indebolisce il senso di responsabilità nei confronti di tutti i nostri concittadini, di quel 55% di leccesi che ha creduto e crede nel nostro progetto di città e di coloro che dal 25 giugno in poi a quel progetto si sono appassionati. Continueremo a lavorare uniti, forti delle nostre idee, del supporto e delle sollecitazioni degli uomini e delle donne che ogni giorno ci chiedono di rendere questa città una città di tutti e per tutti”, il commento del vicesindaco Alessandro Delli Noci. Il quale ha auspicato “che lo stesso senso di responsabilità che sentiamo forte appartenga anche all’opposizione e che si continui a lavorare per il benessere della nostra comunità, senza ostacolare in modo preconcetto le attività del consiglio comunale e delle commissioni”.

“Una grande vittoria che premia un impegno professionale intenso ma soprattutto ripristina la legalità violata per effetto di un provvedimento dell’Ufficio Elettorale in aperta violazione del Testo Unico degli Enti Locali”, il commento dell’avvocato Pietro Quinto, che ha rappresentato alcuni ricorrenti. “Era assurdo – ha poi sottolineato – sostenere che la formulazione del 10° comma dell’art. 73, secondo cui il premio di maggioranza non può essere assegnato al Sindaco eletto al turno di ballottaggio qualora nel primo turno una lista o gruppo di liste abbiano già superato nel medesimo turno il 50% dei voti validi, dovesse essere interpretata nel senso che il computo dei voti validi avrebbe dovuto sommare quelli espressi sia nel primo che nel secondo turno”.

“È un verdetto che rimette a posto le cose e che restituisce alla volontà dei leccesi il valore che merita”, ha commentato il consigliere comunale di Direzione Italia Paolo Perrone. “Se la maggioranza dei cittadini – ha proseguito – si è espressa chiaramente in un senso, scegliendo gli uomini e le donne da cui farsi rappresentare in Consiglio comunale, è giusto che non ci siano interpretazioni spericolate che rovescino tale espressione”. “Noi – ha quindi precisato – mettiamo Lecce e i leccesi al primo posto. Per diversi anni abbiamo lavorato a un percorso politico e amministrativo che ha cambiato il volto di questa città e l’ha indubbiamente migliorata. Siamo certi di aver consegnato a Carlo Salvemini una Lecce decisamente migliore di quella che avevamo ricevuto e sarà inevitabilmente nostra premura far sì che questa crescita possa continuare”.

“E’ stata ripristinata la democrazia, si riparte dal rispetto della volontà popolare che al primo turno ha incaricato la coalizione di centrodestra di essere maggioranza in aula. Adesso è importante che il centrodestra leccese sia coeso e consapevole di poter essere forza di governo innovativa e concreta”, la considerazione del parlamentare fittiano Roberto Marti, ispiratore della lista Grande Lecce.

“Il Tar di Lecce ci ha dato ragione, e non poteva essere altrimenti. I giudici amministrativi di Lecce hanno appena accolto le tesi del centrodestra ribaltando la decisione della Commissione Elettorale. Una lettura, quella del TAR, non solo condivisibile, ma anche giusta e rispettosa della volontà dei cittadini votanti che già al primo turno ci avevano assegnato più del 50% delle preferenze. Ciò vuol dire che dopo due mesi di apnea e attesa entro a far parte del Consiglio Comunale nella squadra di Forza Italia come donna eletta più suffragata dell’intera assise. Naturalmente, difenderemo i nostri diritti e quelli dei cittadini leccesi anche in appello nel caso in cui i consiglieri adesso estromessi volessero adire al Consiglio di Stato”, la dichiarazione di Federica De Benedetto (FI). “La giustizia ha trionfato. Il TAR si è espresso, sono consigliere comunale dopo 2 mesi e mezzo terribili. Ora potrò rendere onore a 617 persone che hanno creduto in me”: è il commento di Giorgio Pala (FdI-An). “Una conferma neppure tanto inattesa – ha rilevato il coordinatore provinciale FdI-An Pierpaolo Signore – ed in questo siamo stati profetici: il TAR si è espresso a favore della volontà popolare ed il giovane Giorgio Pala, consigliere eletto per Fratelli d’Italia, potrà dunque sedere tra i banchi del consiglio comunale di Lecce. Sono certo che saprà incarnare i principi e i valori che il partito di Giorgia Meloni da sempre persegue e che saprà svolgere con dedizione il mandato affidatogli dai cittadini. A lui gli auguri di buon lavoro da parte mia e a nome del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Lecce”. Articolo in aggiornamento