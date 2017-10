Filobus, le reazioni nel centrodestra: “Caro Salvemini, che brutta figura”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Sulla vicenda filobus, purtroppo, avevo ragione”.

E’ quanto afferma Mauro Giliberti, già candidato sindaco del centrodestra e oggi consigliere di minoranza, dopo la conferenza stampa di ieri in cui Carlo Salvemini ha messo in luce, insieme alla volontà di “rimuovere” il danno, anche il problema del mutuo acceso dal Ministero dei Trasporti per la copertura della sua parte di finanziamento che ha come scadenza, a seguito di un’operazione di rinegoziazione, il 2035.

“Sino a quando sarà in piedi il mutuo, il filobus non potrà essere rimosso. Ahinoi, certo, ma questa è la verità”, sottolinea Giliberti.

“L’ho detto in campagna elettorale, l’ho detto in tutti i confronti pubblici. Ciononostante ho sperato – e spero – che il Sindaco trovi una qualche soluzione insieme al Ministero e alla Regione. Per questo volevo raccogliere il suo invito – poi di fatto ritirato – e dargli man forte nell’incontro romano”, insiste.

Nel frattempo, il consiglio è quello di “spegnere il sistema filoviario e sostituirlo con autobus ecologici”.

“Il mio programma elettorale, non la mia persona, è una risorsa importante perché è un lavoro serio e partecipato. Rinnovo l’invito al Sindaco ad approfondirlo, nell’interesse della città”, l’ulteriore dichiarazione di Giliberti.

La sua non è l’unica reazione all’interno del centrodestra. L’ex assessore e vicesindaco Gaetano Messuti parla senza mezzi termini di “brutta figura”, ovvero “dell’ennesimo proclama fatto in campagna elettorale” che si scontra con la dura realtà e con le difficoltà concrete cui, al di là delle parole, è chiamato a confrontarsi chi governa.

“Ad oggi – è la sollecitazione di Messuti – spero tu ti voglia chiarire con la tua maggioranza ed unificare le posizioni divergenti assunte da te e da Delli Noci (tu proponevi di smontare il filobus e Delli Noci di efficientarlo) e comunicare quale è la linea unitaria e definitiva. Se non trovi la sintesi accogli il mio consiglio e stila un programma che possa armonizzare l’esercizio dei trasporti con il piano della sosta. Hai richiesto un milione di chilometri, chiedine altri 500mila per il filobus, tanto alla Regione amici ne hai, quegli amici che non abbiamo avuto noi. Armonizza il piano di esercizio dei trasporti con quello della sosta, fai insomma una riforma complessiva della mobilità pubblica”.

“Quello che in campagna elettorale sembrava essere un punto certo, caro Sindaco, oggi ha preso le sembianze del manco sicuro”, la sarcastica riflessione dell’ex vicesindaco della Giunta Perrone.

“Salvemini come Cetto La Qualunque”, tuona Mario Spagnolo, coordinatore cittadino di Noi con Salvini.

“La principale promessa elettorale del Sindaco di Lecce era una bufala o per meglio dire soltanto fumo gettato negli occhi degli elettori. Speriamo almeno che anche le altre promesse fatte in campagna elettorale non siano dello stesso tenore e che non si sciolgano come neve al sole nell’impossibilità di essere realizzate. È tuttavia gravissimo che un caposaldo programmatico su cui questa parte politica ha costruito il suo consenso si basi sul nulla, su vaneggiamenti dinnanzi ai quali immaginiamo il sorriso sarcastico del Ministro ai Trasporti Delrio”.

“Speriamo – il sarcastico auspicio espresso da Spagnolo – che il Sindaco non si lasci troppo corteggiare dalla claque social che lo circonda e che lo applaude a prescindere. Per una città che trae la sua ormai scarsa ricchezza dal tessuto commerciale un piano della viabilità è assolutamente necessario. Salvemini farebbe bene a chiedere scusa ai leccesi per la boutade del filobus, a rimboccarsi le maniche e cominciare a fare qualcosa per Lecce. Anche se non se ne è accorto – e a dire il vero non se ne sono accorti neanche i cittadini – è lui il Sindaco da qualche mese”.