Filobus, Fornari: “Ridurremo i danni rispettando le regole”. Rotundo punta il dito contro Poli e Perrone

LECCE – “Senza esitazioni a fianco del Sindaco per arrivare a ridurre i danni di quello scempio rispettando le regole”.

Giuseppe Fornari, presidente di Una buona storia per Lecce, interviene sulla vicenda filobus chiarendo che la volontà è quella di avere sempre come faro “il bene esclusivo di Lecce e dei leccesi”.

“C’erano mille ragioni – sottolinea in un clima di polemiche intorno alla conferenza stampa del sindaco – per cui a Lecce era necessario proporre un’ ipotesi di cambiamento radicale nella amministrazione della città. Alcune erano legate ad una fisiologica necessità di dare alternanza al governo della cosa pubblica, altre a normali diversità di vedute rappresentative di legittimi e diversi valori di riferimento. C’erano poi alcune urgenze (che solo per carità di patria qui non cito) legate anche ad una diversità di idee (per così dire) sull’importanza che si deve al rispetto delle regole e della trasparenza nell’agire pubblico. Ce n’erano altre infine che gridavano proprio vendetta. Scelte, quelle a cui mi sto riferendo, fatte dalle amministrazioni precedenti che dovrebbero fare diventare rossi dalla vergogna in molti”.

“Certamente chi le ha volute e pensate, ma non di meno chi le ha subite e tollerate dagli stessi banchi dell’allora maggioranza senza alzare un dito per evidenziare la propria indignazione (che semmai è arrivata tardi e in modo totalmente strumentale rispetto a piccoli interessi di bottega) o almeno una timida opposizione”, commenta Fornari.

“La vicenda del filobus, della cui eventuale illiceità non voglio parlare perché se ne sta occupando la magistratura, è una ferita ai danni della città. Ebbene, la coalizione che ha sostenuto Carlo Salvemini, continuerà senza esitazioni a stare al fianco del Sindaco per arrivare a ridurre i danni di quello scempio. Con i tempi ed i passi necessari per rispettare le leggi e avendo sempre come unico orizzonte l’esclusivo interesse che ci muove: il bene esclusivo di Lecce e dei leccesi”, aggiunge.

“Chi invece, a qualunque titolo, deve e dovrà continuare a rispondere alla città per quella scelta vergognosa, abbia intanto almeno il buon gusto di tacere. E, magari di nascosto, di vergognarsi”, conclude.

Stessi toni da Antonio Rotundo, capogruppo Pd a palazzo Carafa, che fa nomi e cognomi di chi, a suo avviso, dovrebbe evitare di criticare. “Le reazioni polemiche di Perrone e della Poli alle difficoltà insorte nello smantellamento del filobus con il Ministero delle infrastrutture a causa del rinnovo del mutuo sino al 2035 lasciano senza parole perché scommettono di fatto sul fallimento dell’operazione, noncuranti della vergogna e di rasentare il ridicolo”, afferma, infatti.

“Chi ha lasciato in eredità alla città l’opera più costosa e dannosa degli ultimi vent’anni ha ora il coraggio di parlare di danno erariale attribuendo la responsabilità a chi sta cercando di riparare il danno procurato proprio dalle loro scelte”, sottolinea ancora l’esponente dem.

“Ora il Ministero – osserva Rotundo – ha prolungato al 2035 il mutuo servito per finanziare i 13 milioni concessi al nostro Comune per il filobus e questo aspetto impedisce di poter smontare l’opera ma consente di dismettere il servizio e vendere i veicoli; a questo punto verifichiamo a quanto ammonta il costo annuo del mutuo del Ministero per poterlo raffrontare con il costo del mantenimento della infrastruttura e valutare la convenienza tra tenerlo e smontarlo? Perché un punto appare chiaro a tutti: il danno è già stato fatto ed è solo una questione più formale che sostanziale quella che impedisce lo smontaggio di pali e fili, obbligando di tenerli come un ferro vecchio inutilizzato per altri 18 anni perché ancora attivo un mutuo. Caro Sindaco – la sua conclusione – fai approfondire ogni aspetto e poi chiarito ogni punto metti tutti davanti alle loro responsabilità facendo decidere il Consiglio comunale”.