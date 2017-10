Colacem, i medici salentini sollecitano le istituzioni: “Più controlli e una Vis prima del rilascio dell’Aia”

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – Danni ambientali dai costi stimati approssimativamente in una cifra compresa tra i 37 e i 67 milioni di euro. Danni sanitari sulla salute delle popolazioni che vivono nel territorio circostante, quello con la maggiore incidenza di tumori del Salento, inestimabili.

Tornano ad accendersi i riflettori sullo stabilimento Colacem di Galatina e sulle emissioni create dall’attività del cementificio, su cui i medici salentini chiedono a gran voce di effettuare maggiori controlli. Carta e penna alla mano, nelle scorse settimane i professionisti si sono riuniti per realizzare un documento da inviare ai primi cittadini di Galatina, Soleto, Sogliano Cavour, Cutrofiano, Zollino e Corigliano D’Otranto.

Con la missiva intendono sollecitarli affinchè, in vista della loro partecipazione alla conferenza dei servizi in occasione del rinnovo dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale) alla Colacem, possano richiedere ulteriori verifiche e controlli prima che questa venga rinnovata per altri cinque anni sulla base del rispetto della direttiva comunitaria 2008/1/CE. All’interno del documento redatto dai medici di varie organizzazioni sanitarie salentine viene sottolineata la pericolosità delle emissioni del cementificio, per la maggior parte “non innocue sotto l’aspetto sanitario”.

Il cementificio Colacem, si legge nel documento, “avendo un deposito scoperto di carbon coke di ben 14.000 metri quadri ubicato in prossimità dei centri urbani di Galatina e dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, è classificato come industria insalubre (Testo Unico delle Leggi Sanitarie)”.

Inoltre, “Secondo l’Agenzia Ambientale dell’Unione Europea (European Environmental Agency, EEA), tra il 2008 e il 2012 la Colacem ha causato un inquinamento tale da generare costi per danni ambientali e sanitari compresi fra 37 e 67 milioni di euro ( http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution) ”. Una valutazione che però, sottolineano, “non comprende un’analisi economica degli impatti sull’ecosistema e sulla biodiversità e non tiene conto di numerose condizioni morbose della gravidanza e del periodo perinatale e di patologie croniche non-trasmissibili metaboliche, endocrine e neuro-degenerative”.

I camici bianchi spiegano che l’impianto Colacem (all’ottavo posto tra i cementifici italiani per emissioni di ossidi di azoto) produce oltre 600mila ton/anno di CO2 “causando importanti conseguenze di alterazione del clima, in un contesto nazionale che vede la Puglia al primo posto tra le regioni italiane per emissioni di gas serra”.

“A livello locale – rilevano i medici – l’impianto Colacem è situato ai margini di un’area urbana (Galatina), già caratterizzata, secondo rilevazioni ARPA, da livelli di particolato fine (PM2.5) nei limiti di legge ma costantemente superiori alla soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le concentrazioni di questo inquinante risultano spesso più alte rispetto alle medie provinciali e regionali”.

L’aggravante è dato dal fatto che nel raggio di un chilometro dal cementificio ci sono attività produttive, case civili, scuole, impianti sportivi, zone agricole, per cui “in questo contesto – sostengono i medici – il solo rispetto dei limiti normativi non può lasciare tranquillo chi è responsabile della tutela della salute di una popolazione”. Le preoccupazioni maggiori, in particolare per la salute della fascia pediatrica, nascono “dalle emissioni di metalli pesanti che potrebbero persino essere incrementate in seguito a sostituzione dei combustibili fossili con eventuali combustibili derivati da rifiuti”.

“Infine – insistono le organizzazioni dei medici – vi è la necessità di ridurre la pressione ambientale per diminuire il rischio sanitario nell’area in cui il cementificio Colacem è localizzato, area già gravata da un’elevata incidenza di patologie”. Il Distretto di Galatina, comprendente anche i Comuni limitrofi, è infatti l’area con la più alta incidenza complessiva di neoplasie e di malattie polmonari croniche nella provincia di Lecce oltre ad essere identificato dall’Istituto Superiore di Sanità come “area cluster per tumori polmonari”.

“Un’attenzione particolare – rilevano i medici – merita la salute pediatrica dal momento che nell’area di Galatina e Comuni limitrofi sono state riscontrate alterazioni reversibili di indicatori generali di esposizione ad inquinanti ambientali nei bambini in valore doppio rispetto a quello osservato per la Città di Lecce (Studio Europeo MAPEC LIFE Plus)”. Pertanto, in maniera compatta le organizzazioni dei medici della provincia di Lecce (Ordine dei medici della provincia di Lecce – Medici per l’ambiente – Sanità che cambia – Federazione italiana medici di famiglia, Fimg – Associazione italiana donne medico – Federazione italiana medici pediatri, Fimp – Società italiana di medicina generale, Simg – Centro ricerca europeo per l’innovazione sostenibile, Creis) col supporto del Forum Terzo Settore, ritengono che il rinnovo Aia di Colacem rappresenti un’occasione ineludibile per ridurre il livello di pressione ambientale e rischio sanitario nell’area di Galatina e Comuni limitrofi.

Alla luce di questo, hanno avanzato delle specifiche richieste alle istituzioni, a partire dalla necessità di coprire, in tempi brevi e certi, i 14mila metri quadri di carbonile depositato all’aperto in attesa dell’abbandono dei combustibili fossili. I medici chiedono che venga definitivamente inibita la combustione di qualunque combustibile derivato da rifiuti; che si richieda l’abolizione dell’utilizzo di pet-coke e l’utilizzo di metano ai fini dell’alimentazione dell’impianto per ridurre le emissioni inquinanti; che Regione e Arpa provvedano al potenziamento dei sistemi di monitoraggio ambientale basato su una sola centralina da traffico “sub-urbano” e mediante controlli periodici su altre matrici ambientali (suolo, falde acquifere) e sulla catena alimentare, oltre alla pianificazione di periodiche attività di biomonitoraggio insieme all’Asl.

E ancora, che si richieda un periodico intervento di Arpa Puglia per verificare la taratura dei sistemi di autocontrollo dei monitoraggi di suolo e acque reflue, nonché dei rifiuti prodotti dal cementifico e della composizione del cemento stesso; che venga inibito l’utilizzo di ceneri industriali di qualunque provenienza nel ciclo di produzione del cemento e venga quindi rispettata la direttiva europea REACH. Infine che l’Aia di Colacem venga subordinata alla realizzazione di una Valutazione di Impatto Sanitario (Vis), da effettuarsi secondo linee guida ministeriali, ad opera di tecnici esperti di tali metodiche.