L’oroscopo per oggi martedì 10 ottobre 2017

ARIETE – Martedì in love. Se sei single l’accoppiamento è nell’aria, ironico e simpatico come non mai sarà difficile resisterti. Se non sei single oggi nonostante qualche scaramuccia, sarà inevitabile finire sotto le lenzuola, l’attrazione è ai massimi storici.

TORO – Scadenze a gogò. Oggi coincideranno tanti pagamenti, oneri e nonostante tutto il tuo conto in banca reggerà, certo non gode di ottima salute, ma sai bene che presto ci saranno delle entrate importanti e sai anche che il tuo essere formica presto o tardi premia.

GEMELLI – Se sei single oggi sarai più bello e attraente del solito, e non perchè sai di piacere a qualcuno, ma perchè c’è qualcuno che ti stimola l’ormone (forse senza saperlo) e questo ti porterà a curarti più del solito e brillerai di una luce abbagliante.

CANCRO – Giornata solare. Oggi è tutto possibile e troverai il tempo per fare quello che di solito rimandi come ad esempio un caffè in compagnia, shopping, sfogliare il giornale sul divano, piccole cose che ti faranno star bene. Qualche piccolo e gestibile cambiamento in arrivo.

LEONE – Giornata solare. Oggi è tutto possibile e troverai il tempo per fare quello che di solito rimandi come ad esempio un caffè in compagnia, shopping, sfogliare il giornale sul divano, piccole cose che ti faranno star bene. Qualche piccolo e gestibile cambiamento in arrivo.

VERGINE – Oggi hai bisogno di calma per pensare. Forse prenderai anche qualche ora di permesso dal lavoro, magari arriverai più tardi. Ci sono scelte professionali importanti da prendere, forse un trasferimento con la famiglia e mille cose cui pensare e da gestire. Hai bisogno di pace e silenzio per riflettere.

BILANCIA – Qualcuno ti guarda e ti corteggia, forse dirà qualcosa di sbagliato, forse senza volerlo. E tu invece di cercare di capire taglierai la corda, sparirai, non darai neanche una possibilità a quello che poteva essere un bell’incontro, forse una storia, nella peggiore delle ipotesi comunque una conoscenza.

SCORPIONE – Analisi del prossimo futuro finanziario. Oggi ti fiderai di un amico grande professionista che ti consiglierà degli investimenti. Diventa necessario fare delle scelte oggi per la solidità e serenità di domani.

SAGITTARIO – Al lavoro oggi è tutto un divenire e un seminare. Con colleghi, partner, soci, clienti sarà tutto un dire ‘rivediamoci, risentiamoci, aggiorniamoci’. I frutti di questo seminare arriveranno, nel frattempo tieni alta l’attenzione, mai arrendersi, mai fermarsi.

CAPRICORNO – Il rapporto con il partner oggi fa qualche piega. Sei sempre e perennemente così preso, innamorato, coinvolto, appassionato, presente, che se qualcosa non va e la mente è altrove (con altro o altra) si vede subito e il tuo partner lo sa molto bene. Non sarà il caso di affrontare il problema?

ACQUARIO – La tua famiglia è la tua forza, se hai figli ormai ogni tuo sforzo e scelta è fatta per loro, per oggi e per domani. Gli amici poi sono una ricchezza enorme, una risorsa sentimentale pazzesca. E il partner? Non te ne stai dimenticando un po’? Se l’amore c’è corri ai ripari, perdersi è molto molto semplice.

PESCI – Giornata pesante, tanto ma tanto lavoro, con annessi e connessi. Se non è difficile, si sa, non ti piace. La tua grinta sarà più forte di qualsiasi stanchezza, e dopo la salita ti aspetta una meravigliosa discesa, una serata perfetta… forse grazie anche alla malizia del partner.