Filobus, mutuo fino al 2035. Salvemini: “Ma noi lavoriamo per tappe alla rimozione”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La volontà politica di smantellare il filobus a Lecce c’è tutta. Ma non si tratta di un’operazione semplice. Lo ha ribadito il sindaco Carlo Salvemini oggi in conferenza stampa.

C’è infatti il problema, non da poco conto, del mutuo, quello, nello specifico, acceso dal Ministero dei Trasporti per la copertura della sua parte di finanziamento, che ha come scadenza, a seguito di un’operazione di rinegoziazione, il 2035.

Dunque l’amministrazione può decidere di vendere i mezzi o di sospendere l’esercizio della filovia “a fronte – si è detto – di una certificazione scientifica della sua insostenibilità economica, dell’impossibilità di migliorarne le performance per il raggiungimento degli obiettivi che i progettisti dell’opera si erano prefissi e del danno che essa provoca alle casse comunali”.

Ma se, invece, l’amministrazione decidesse di rimuovere pali e fili potrebbe incorrere in una procedura per danno erariale. “Un rompicapo, un paradosso”, ha commentato il sindaco Salvemini. Il Comune, infatti, non dispone della piena proprietà dell’opera e non può quindi decidere liberamente cosa farne.

Di certo ci sono i numeri: 700 passeggeri giornalieri contro i 13mila previsti, 250mila km annui percorsi contro i 700mila previsti. Il filobus non è “integrativo” nell’ambito di un sistema di mobilità efficiente e funzionante, anche nell’ottica di area vasta con i Comuni limitrofi, ma è “sostitutivo”. In più, “alcuni parcheggi previsti non sono mai stati realizzati perché non sono nella disponibilità dell’amministrazione, altri sono stati realizzati ma sono ininfluenti rispetto al disegno generale”, come ha spiegato Salvemini.

Verranno effettuate “ulteriori verifiche” sull’eventuale danno erariale derivante dallo smantellamento dell’infrastruttura, con la consapevolezza che “anche non procedere alla rimozione di un’opera che arreca nocumento alla città rappresenterebbe un comportamento irresponsabile”, è stato sottolineato.

La battaglia, in ogni caso, “non ha colore politico”, ha dichiarato Salvemini, visto che la passata giunta definì l’opera in delibera come “frutto di un’attività illecita che rappresenta per l’amministrazione comunale un danno con effetti permanenti”.

“In campagna elettorale – la sua conclusione – dissi che il mio governo cittadino sarebbe stato quello impegnato nella dismissione del filobus. Non cambio idea oggi: a questo fine l’amministrazione, nei tempi e nei modi consentiti dalla legge, lavorerà per tappe alla rimozione di questo danno permanente “.