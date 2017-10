Attori, storie e palchetti: torna il barbonaggio teatrale a Lecce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Palchetti disseminati per le piazze e le strade del centro storico della città, dove attori si esibiranno tra la gente, con i loro brani ‘al dettaglio’. Torna a Lecce, domenica 15 ottobre, “Barboni per un giorno”, progetto artistico dell’associazione Nasca Teatri di Terra, diretto dall’attore salentino Ippolito Chiarello, curato con Marcella Buttazzo, Mariliana Bergamo e Francesca D’Ippolito.

L’appuntamento, giunto alla settima edizione, è organizzato con il patrocinio del Comune di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Associazione Nazionale dei Critici di Teatro in partenariato con C.re.s.co. Coordinamento delle realtà della scena contemporanea, Distretto Produttivo Puglia Creativa e in collaborazione con Cool Club, E-city group.

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento “barbone” per eccellenza, l’attore e regista salentino lancia l’invito a tutti gli artisti: attori, danzatori, musicisti, scrittori, pittori, scultori, performer, invitati a condividere un atto simbolico di testimonianza e riflessione, esibendosi con il barbonaggio teatrale. Nello specifico è una modalità di proposta artistica indipendente “dal basso”, nato dall’esperienza dell’attore Chiarello per ripensare il teatro nei suoi processi di scrittura, produzione e distribuzione.

Negli anni la partecipazione a questo evento è diventata trasversale abbracciando tutte le arti, non solo il teatro e non solo professionisti, ma anche allievi, dilettanti e pubblico. Un unico rito che accomuna tutti nell’atto artistico, per ribadire la necessità della ricerca della bellezza nella sua poliedricità e nelle sue molteplici espressioni.

Domenica prossima sarà una giornata ricca di appuntamenti, che prenderanno il via alle 19 presso l’Open Space di Piazza Sant’Oronzo con un’assembla pubblica che vedrà la partecipazione di artisti, operatori e pubblico per discutere sul tema “L’arte come bene quotidiano… Artista e lavoratore”, tra gli ospiti Alessandro Toppi – critico teatrale e direttore della rivista online Il Pickwick.it. All’assemblea seguirà la cena-incontro con gli artisti. Alle 21.30 appuntamento in Piazza Sant’Oronzo, e nelle vie e piazze limitrofe, dove avrà luogo il barbonaggio teatrale con le esibizioni degli artisti coinvolti. Gli spettacoli proseguiranno fino a mezzanotte e si concluderanno con un raduno finale in piazza.

Si può partecipare all’iniziativa in diversi modi: come artista-barbone (attori, danzatori, musicisti, scrittori, pittori, scultori, artisti visivi, ecc), ospitando un artista-barbone o collaborando volontariamente come aiutante-barbone nell’organizzazione. Gli interessati possono scrivere a nasca@ippolitochiarello.it o telefonare allo 327.7357690-3474741759.