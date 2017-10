Apre i battenti il Museo della Preistoria: tornano a Nardò i reperti archeologici scoperti sul territorio

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Tornano a casa i reperti archeologici rinvenuti nelle grotte di Portoselvaggio, Palude del Capitano e nel sito neolitico di Serra Cicora. Dalle sedi della Soprintendenza di Taranto e Lecce, dove sono state fino ad ora, sono approdate nelle sale del Chiostro di Sant’Antonio a Nardò, dove è ormai tutto pronto per l’inaugurazione del Museo della Preistoria.

La cerimonia del taglio del nastro è prevista per sabato 14 ottobre alle 10, quando gli ambienti del museo apriranno ufficialmente i battenti al pubblico. Il contenitore ospiterà manufatti e fossili provenienti dalle indagini archeologiche svolte a partire dagli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso nelle grotte del Parco di Portoselvaggio e Palude del Capitano frequentate nel Paleolitico (grotte di Serra Cicora A, Mario Bernardini, Uluzzo, Uluzzo C, Cavallo, Zei, Torre dell’Alto) e nel sito neolitico di Serra Cicora.

Tra i reperti di maggiore rilievo ci sono i più antichi fossili di Homo sapiens del continente euroasiatico ma un’altra eccezionalità è costituita proprio dall’elevato numero di siti archeologici che testimoniano quasi centomila anni di vita di Homo neanderthalensis prima e di sapiens poi.

Il museo della preistoria di Nardò, già presentato nel maggio 2016, vedrà finalmente la luce grazie all’opera sinergica realizzato da Regione Puglia, Comune di Nardò, Soprintendenza e Gruppo speleologico neretino che hanno portato avanti un importante lavoro di squadra.

“Il punto di forza di questo progetto di allestimento museale e di valorizzazione del distretto del Paleolitico di Portoselvaggio, sta nel far convergere le istanze di tutela, ricerca, valorizzazione e fruizione in un’ottica di sostenibilità dell’utilizzo del patrimonio per lo sviluppo sociale ed economico del territorio” ha spiegato la direttrice del museo Filomena Ranaldo.

L’inaugurazione della struttura museale è stata preceduta da uno speciale Open day, andato in scena lo scorso anno, per rendere il giusto omaggio al Gruppo Speleologico Neretino attraverso la presentazione della loro mostra didattica. Terminato l’allestimento e affidata la gestione a “Nomos – Servizi per la Cultura del Patrimonio”, ora è tutto pronto per l’apertura del Museo “in grado di raccontare la storia del territorio e arricchire quindi l’offerta turistica e culturale della città, ma anche di assolvere all’importante ruolo di agenzia educativa con cui formare le future generazioni. Possiamo affermare, con orgoglio, di essere riusciti a regalare a Nardò qualcosa di straordinario”, spiega l’assessore all’ambiente, ai parchi ed ai musei Mino Natalizio.

Alla cerimonia inaugurale, che sarà da lui coordinata, interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Pippi Mellone e l’assessore alle Industrie Turistiche e Culturali della Regione Puglia Loredana Capone, il funzionario archeologo Laura Masiello (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto), il direttore del Museo Filomena Ranaldo, il rappresentante del soggetto gestore della struttura (Nomos – Servizi per la Cultura del Patrimonio) Silvia Strafella, il presidente del Gruppo Speleologico Neretino Vittorio Marras. Le conclusioni saranno affidate al Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio Brindisi Lecce e Taranto Maria Piccarreta.

“L’apertura di questo spazio – dichiara il sindaco di Nardò Pippi Mellone – consentirà alla città di dare il giusto valore alle eccellenze archeologiche del Distretto del Paleolitico di Portoselvaggio e rappresenta una giornata storica per Nardò e per la Puglia. Finalmente tutti potranno ammirare e studiare reperti archeologici che sono unici in Europa. Il Museo è stato affidato in gestione a una impresa culturale attraverso un bando pubblico, in linea con quanto stabilito in proposito dalla Regione Puglia. Non basta aprire i contenitori, ma trasformarli in attrattori attraverso efficaci modelli di gestione che, tra le altre cose, creino occupazione”.