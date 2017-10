Affollamento aule UniSalento, Zara rassicura: “Criticità quasi tutte risolte”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Aule sicure e capienti, con posti a sedere per tutti. A rassicurare gli universitari dell’UniSalento sulle condizioni di studio è il rettore Vincenzo Zara, dopo le segnalazioni pervenute dalle associazioni studentesche sul sovraffollamento delle aule del polo umanistico in concomitanza con l’inizio delle lezioni.

“Premesso che non può che farci piacere che le nostre lezioni siano molto frequentate, è chiaro che gli studenti debbano poter seguire i corsi in spazi dignitosi, senza sovraffollamento e in completa sicurezza. – ha detto il magnifico – A questa esigenza risponde lo sforzo effettuato per approntare per l’inizio dell’anno accademico nuove aule del polo urbano e per dotare quelle preesistenti di moderne attrezzature didattiche”.

Dall’ateneo si sono attivati per risolvere il problema in tempi rapidi. “In realtà su diverse centinaia di lezioni del polo umanistico le situazioni particolarmente difficili erano tre. – ha precisato Zara – Queste criticità principali sono state risolte ed altre, sulle quali si concentra la nostra attenzione, sono in corso di soluzione da parte delle strutture didattiche competenti. Inoltre, sono stati risolti anche i problemi logistici che riguardavano alcuni studenti diversamente abili”.

Pertanto rassicura gli studenti e le loro famiglie: “Le aule sovraffollate sono state sostituite con aule più capienti e le lezioni frequentate da studenti diversamente abili sono state provvisoriamente spostate in aule al piano terra. Invitiamo perciò gli studenti interessati a consultare l’orario delle lezioni pubblicato sul sito delle loro facoltà. Ulteriori ed eventuali problemi che dovessero presentarsi saranno come sempre affrontati nello spirito di ascolto ed accoglienza delle esigenze degli studenti che anima il nostro Ateneo”.