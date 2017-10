Abusi edilizi e reati ambientali: pioggia di denunce tra Nord e Sud Salento. Sequestrati anche sette mezzi

Share 0 Share 0 Share 0

TRICASE/OTRANTO/LECCE – Abusi edilizi, abbandono e gestione illecita di rifiuti. Denunce a pioggia negli ultimi giorni tra Nord e Sud Salento per reati in materia ambientale ed edilizia, contestati nelle scorse ore dai carabinieri forestali delle stazioni di Tricase, Otranto e Lecce.

Sono 12 in totale le persone terminate nei guai. A Corsano i militari hanno intercettato in località Scalapreula delle opere edilizie realizzate senza alcun titolo in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Le indagini subito avviate hanno permesso di risalire ai presunti responsabili degli abusi.

Si tratta del pensionato 69enne B.L., della casalinga 38enne B.C., del 30enne B.E. e dell’insegnante 43enne B.M., tutti residenti a Corsano, che sono stati denunciati per interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo in assenza di permesso e lavori su beni paesaggistici senza prescritta autorizzazione.

A Otranto, invece, i carabinieri forestali hanno sorpreso in flagranza M.F., 60enne di Minervino di Lecce, mentre scaricava rifiuti derivanti da attività di demolizione non pericolosi in un terreno dell’area Pip del suo paese. L’uomo, titolare di una ditta individuale, è stato denunciato per abbandono di rifiuti.

Sono ben sette invece le persone denunciate per gestione illecita di rifiuti, anche pericolosi, dai carabinieri forestali del nucleo investigativo di Lecce. I militari hanno inoltre posto sotto sequestro sette mezzi utilizzati per portare avanti l’attività illecita. A terminare nei guai sono stati il 62enne Z.A., il 62enne C.P., il 38enne V.A., il 92enne D.P.G., tutti originari di Novoli, il 56enne P.O. di Arnesano, la 41enne C.F. di Copertino e la 34enne I.F. di Mesagne.