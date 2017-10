Vince il Cerignola: 2-0 alla Cavese

Share 0 Share 0 Share 0

CERIGNOLA (Foggia) – In cinque minuti il Cerignola cambia il corso di una gara, per nulla facile, contro i campani della Cavese. Succede tutto nel primo tempo, quando le sortite offensive dei padroni di casa cominciano a mettere pressione alla difesa ospite. Sul finire della prima frazione Montaldi lanciato a rete viene atterrato in area da Lame, nella circostanza ammonito: è rigore, mentre arriva il secondo cartellino per proteste e l’espulsione per lo stesso centrale metelliano. Sul dischetto va Giuseppe Gambino che non manca l’appuntamento con il goal (’38). Neanche il tempo di festeggiare, passano cinque minuti e a raddoppiare ci pensa Anibal Montaldi (’43). Il resto è gioco, occasioni, opportunità. L’Audace Cerignola ha il risultato in tasca, può gestire.

«Un bella prestazione dei ragazzi che si sono imposti sulla Cavese avendo in mano per tutta la gara il pallino del gioco – ha detto Francesco Farina, tecnico dei gialloblù -. Non era facile giocando con la squadra che ha uno degli organici più forti del torneo, ma abbiamo lavorato molto in settimana arrivando pronti a questa prova. Gli esami non finiscono mai e oggi questa squadra ha dato prova di esser pronta, ma soprattutto di saper superare gli esami. Ci attende domenica una partita che vale tre punti come le altre e rispetto alla quale lavoreremo, come sempre, approfonditamente in settimana. Oggi faccio i complimenti a questo gruppo che ha interpretato una grande gara almeno per settanta minuti, gestendo tranquillamente nel finale. Dedico la vittoria alla signora Anna, mamma del Presidente, che ieri ha compiuto gli anni».

La squadra del presidente Nicola Grieco tiene il passo e mette in archivio l’ennesimo risultato positivo, in attesa del prossimo impegno con la capolista Potenza.

TABELLINO: AUDACE CERIGNOLA-CAVESE 2-0

AUDACE CERIGNOLA: Abagnale, Benvenga, Pollidori, Ciano, Cappellari (86′ Portaccio), Vicedomini (82′ Marinaro C.), Iannini, Russo L., Adamo (78′ Ngom), Montaldi (70′ Longo), Gambino (90′ Morra). A disposizione: Maraolo, Volteggi, Dascoli, Russo S.. Allenatore: Francesco Farina.

CAVESE: Marruocco, Carotenuto, Lame, D’Alterio, Marino, Massimo (57′ Fella), Manzo (82′ Favasuli), Turmalaj, Oggiano (82′ De Angelis), Martiniello (73′ Girardi), Tripoli (45′ Fabbro). A disposizione: Bisogno, Trezza, Mincione, Somma. Allenatore: Leonardo Bitetto.

RETI: 38′ Gambino (rig.), 41′ Montaldi.

AMMONITI: Adamo (AC); Marruocco, Lame (C). ESPULSO: Lame (C) al 36′ per doppia ammonizione.

ANGOLI: 7-3. FUORIGIOCO: 6-2. RECUPERI: 2′ pt, 6′ st.

ARBITRO: Zuffada (Sulmona). Assistenti: Marrollo-Colonna (Vasto).

CLASSIFICA ALLA SESTA GIORNATA

Potenza 18

Audace Cerignola 16

Az Picerno 14

Gravina 12

Pomigliano, Sarnese 11

Cavese, Team Altamura 10

Turris 9

Francavilla in S

Taranto 6

Frattese, Nardò, Sporting Fulgor Molfetta 5

Aversa Normanna 4

Gragnano 2

Alto Tavoliere San Severo, Manfredonia 1