Sanità, le frecciate di Massa e Capone a Emiliano: “Governare significa assumersi la responsabilità di scegliere”

ROMA – “Governare significa assumere la responsabilità della scelta”.

Questo il messaggio che i due deputati dem Salvatore Capone e Fritz Massa recapitano al governatore Michele Emiliano. Il colore è lo stesso, il partito pure, ma sull’asse Roma-Bari i rapporti interni ai democratici sono, com’è noto, da tempo caratterizzati da una certa effervescenza quando non, come accaduto in determinati momenti, di vera e propria acredine.

Oggetto della nota dei due parlamentari salentini la vicenda degli ospedali di Casarano e Gallipoli e, più in generale, la situazione, a loro dire preoccupante, della sanità pubblica pugliese.

“Le reiterate prese di posizione, anche recentissime, da parte delle organizzazioni sindacali, dei medici e delle loro associazioni e, più in generale, degli operatori sanitari, denunciano ritardi e approssimazioni che non possono essere tollerati e rispetto ai quali la Regione, di cui il PD e il centrosinistra portano la responsabilità del governo, ha il dovere di intervenire. Non ascoltare, chiudersi in una assurda autoreferenzialità, rischierebbe di logorare il rapporto con i cittadini, della Puglia e del Salento”.

Massa e Capone, in questo contesto, chiedono, in particolare e “in tempi brevissimi”, “la soluzione della situazione, per certi versi incomprensibile, che si è venuta a determinare fra gli ospedali di Gallipoli e Casarano”.

“Non c’è dubbio che l’eventuale modifica del Piano di Riordino Ospedaliero, nella direzione della articolazione nei due ospedali esistenti del presidio sanitario di primo livello, spetti alla esclusiva responsabilità e competenza della Regione; Regione che, su questo non vi è discussione, ha effettuato le relative verifiche e ha concluso nel senso della possibilità della situazione prospettata”, sottolineano.

Ma il punto è che, a loro avviso, è la Regione – ovvero il governatore e assessore alla Sanità Emiliano – a doversi assumere tutte le responsabilità del caso senza scaricarne il peso sulle spalle dei sindaci.

“Che senso ha – affermano, infatti – rimettere la decisione alla firma di un protocollo fra i due sindaci interessati? Perché scaricare sui Sindaci, che nella materia, come la Regione ha sempre ribadito, non hanno alcuna competenza, l’onere di una scelta che non compete loro? Quali precedenti vi sono nel procedimento di definizione del Piano di Riordino? Perché questo metodo non è stato applicato con riferimento ad altri Comuni e per altri sindaci?”.

“Governare, soprattutto nella materia della Sanità significa, come sempre ha ribadito il Presidente Emiliano nel rivendicare il mantenimento a sé della delega assessorile, assumere la responsabilità della scelta. È una responsabilità che il Presidente/Assessore Emiliano deve esercitare; per rispetto a quel territorio, ai due sindaci, ai cittadini. Lo chiediamo formalmente, è doveroso, non è rinviabile”, la conclusione, a dir poco al vetriolo.