Ristrutturazioni delle case popolari, Giliberti: “Si tutelino bambini, invalidi, persone malate”

LECCE – “Una buona politica deve essere vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini”.

E’ quanto sottolinea il consigliere comunale di minoranza Mauro Giliberti con riferimento a una situazione che vivono alcuni inquilini di abitazioni popolari in via Codacci Pisanelli.

Come spiega lo stesso in una nota, in quella via qualche tempo fa sono state sgomberate le palazzine dei civici 11 e 13 e i residenti di quegli stabili, vecchi e fatiscenti, sono stati trasferiti in alloggi di nuova costruzione, proprio per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione.

Il consigliere riferisce come nel mese di agosto scorso gli sia pervenuta una raccolta firme ad opera di cittadini che abitano negli edifici vicini, ovvero ai civici 15 e 17, che saranno trasferiti in seguito.

Gli inquilini hanno segnalato alcune problematiche “che stanno compromettendo la loro qualità della vita” e chiedono di essere trasferiti in tempi brevi in alloggi parcheggio. Tali disagi sarebbero stati verificati personalmente da Giliberti tramite sopralluogo.

Il consigliere allega un paio di lettere per documentare quanto da lui riportato. Una cittadina, ad esempio, parla della presenza di muffa in casa che risulta deleteria per la patologia asmatica di natura cronica di cui soffrono i figli. Un’altra riferisce anch’essa di problemi di salute. Alle situazioni di sofferenza già in essere si aggiungerebbero i disagi dell’apertura del cantiere vicino. Per cui entrambe chiedono lo spostamento in una casa parcheggio in tempi brevi.

Una situazione, sottolinea Giliberti, “che non può lasciare indifferente nessuno di noi, in primis un’Amministrazione comunale”.

Il consigliere spiega, pertanto, di essersi attivato con un’interpellanza a risposta scritta, per chiedere il trasferimento di questi condòmini – che si sono dichiarati tutti in regola con i pagamenti – in alloggi più idonei prima dell’inizio degli interventi di ristrutturazione.

“Oggi l’avvio dei lavori, con conseguente diffusione di polveri e rumori, compromette la salute di bambini, persone con invalidità e malattie dell’apparato respiratorio”, precisa quindi Giliberti. Che sollecita un’azione rapida da parte del Comune, cui le lettere allegate con la sua nota sono indirizzate.

“Invito l’amministrazione a sospendere i lavori – incalza – e a trasferire le famiglie con bambini e con persone sofferenti prima della ripresa degli stessi”.