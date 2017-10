L’oroscopo per oggi lunedì 9 ottobre 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Frizzante e mondano, anche se è lunedì e di solito la scelta è se stare a casa o andare al cinema, tu avrai una grande energia e una gran voglia di uscire e stare tra la gente. Ti serve energia per conservare la tua. Quale modo migliore per incominciare una settimana intensa.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Grandi progetti, tuoi o di altri in cui ti fai piacevolmente trascinare e convolgere, e ovviamente non manchi di dare il tuo contributo. E se qualche problema apparirà all’orizzonte, saprai come risolverlo e magari trasformare le criticità in opportunità. Certo se avessi la stessa positività e proattività anche in casa il tuo partner ne sarebbe felice…

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Lunedì, giornata normalmente dedicata al lavoro eppure tu riesci solo a pensare al rapporto di coppia che non va. Nessun litigio ma le cose non vanno come vorresti o come hai sempre immaginato e sperato per la storia della tua vita. Rifletti…

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): E si comincia con il freno a mano tirato. In pratica questo lunedì non decolla. Troppa stanchezza, pensieri, preoccupazioni e forse la forma fisica che risente dei primi freddi. Riguardati e vitamine come se piovesse.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): I tuoi amici o comunque le persone che ti gravitano intorno ti vogliono bene e hanno una grande considerazione del tuo modo di essere e di fare. Saranno loro a dare un senso a questo lunedì che se fosse per il lavoro oggi sarebbe un giorno anonimo e senza sale.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): E se arrivato al lavoro il tuo capo ti dicesse che sei così bravo che ha bisogno di te per risollevare le sorti di una vostra sede a chilometri e chilometri da casa, magari dall’altra parte del mondo? Oggi cosa faresti? E con la famiglia? Comincia a pensarci…

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Oggi è un delirio: email, telefonate, appuntamenti, scadenze, riunioni, sarà un generale correre, fare in fretta, guardare l’orologio cercando di non dimenticare nulla. Ma qualcosa l’hai dimenticata, la tua felicità, il tempo per l’amore, per i sentimenti. È ora di pensarci.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): E la settimana inizia con quella insana voglia di fare shopping. Ogni vetrina sarà una tentazione fortissima. Da quello che realmente ti serve a quello che non userai mai, il tuo oggi potrebbe uno shopping compulsivo e insensato. Per fortuna devi andare al lavoro, eppure qualcosa comprerai!

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Giornata dell’ordine. Hai forse un cassetto o un intero armadio di fogli e documenti in assoluto disordine, presi e buttati li con la solita buona intenzione del ‘Domani sistemo tuttò. Domani è oggi, serve ordine per non perdere pezzi a casa e al lavoro.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Una telefonata da parte del commercialista non è mai piacevole si sa, oggi poi potrebbe intaccare particolarmente il tuo umore. Che sia il commercialista o un post-it sul frigo a ricordartelo, oggi ci saranno un pò di scadenze dimenticate da rispettare.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Forse gli unici momenti di leggerezza di oggi saranno i 5 minuti immediatamente succesivi al risveglio. Subito dopo realizzerai i mille impegni e appuntamenti e faccende che hai da fare oggi e allora comicerai a correre e correre. La giornata finirà, tu sarai stremato ma soddisfatto per aver fatto tutto e al meglio.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Giornata nel complesso impegnativa. Un lunedì in apnea che per te Pesci potrebbe non essere un problema, ma anche tu hai bisogno di ossigeno… e la tua boccata d’aria oggi sarà chi proprio non ti aspetti.