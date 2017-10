Inizia bene la nuova avventura della “Gorima Trepuzzi” in C1, battuto il Salento Rugby

Share 0 Share 0 Share 0

TREPUZZI (Lecce) – Il campionato si apre con una vittoria in trasferta per il Gorima.

Una partita fatta di alti e bassi quella andata in scena al Comunale di Aradeo tra la Salento Rugby e la Gorima Trepuzzi.

La squadra nord salentina parte subito forte e già al 4′ minuto apre le marcature Bonaparte che sfrutta uno splendido off-load di Antonio Nestola. Passano solo 5 minuti e la Gorima allunga ancora le distanze con Gabriele Perrone, abilissimo a sfruttare il calcetto di Luca Baccio. La partita subisce un calo di ritmi il GORIMA pensa erroneamente di avere in pugno la partita rallenta e la gara diventa più equilibrata e in alcuni momenti poco lineare con qualche sporadica azione dettata dalla mediana Civino-Nestola che putroppo non si conclude in maniera positiva, comunque al trentunesimo con un’irresistibile partenza da mischia ordinata la terza centro Mangione spazza via gli avversari e realizza la terza meta che viene trasformata da Miglietta, tutte le mete del primo tempo vengono realizzate dagli avanti. Il primo tempo si chiude con l’ inferiorità numerica dei trepuzzini dovuta al cartellino giallo rimediato da Simone Rapanà e con il punteggio di 17 a 0 per gli ospiti.

Nel secondo tempo la partita non sembra cambiare registro anche se la squadra di coach Follo prova a mettere in difficoltà la squadra del GORIMA Trepuzzi e si va avanti senza sussulti fino a dieci minuti dal termine quando due uomini di tre quarti al 30° D’Oria e al 35° Forte siglano le mete che portano il risultato 29-0. Al 40′, ormai a tempo scaduto, i tarantati su una mischia ordinata a cinque metri dalla meta del Trepuzzi realizzano la meta della bandiera grazie a Brillantina sfaldando la mischia ordinata degli ospiti per la prima ed unica volta nella gara, poi l’arbitro fischia la fine della partita che termina col punteggio di 29 a 7 per il Trepuzzi. A fine partita il Capitano Matteo Solazzo ha dichiarato: “ Sono deluso della mia prestazione, potevo fare di più. Sono invece orgoglioso di come la squadra si è comportata e ha combattuto”.

Ottima la prestazione di tutto il pack di mischia, mai realmente impensierito dall’ avversario, dichiara il tecnico degli avanti Calavita, anche se i cali di tensione sono stati evidenti, era la prima non si poteva pretendere un ritmo alto per ottanta minuti ma una maggiore concentrazione si, comunque abbiamo portato a casa cinque punti contro una squadra di tutto rispetto che ha vinto nella scorsa stagione il campionato di C2 e la coppa Puglia e si è rinforzata con elementi di categoria oltre che con alcuni che hanno giocato in B.

Risultati della 1° giornata C1 prima fase:

Rende vs Monopoli 13 – 26 mete (1-4)

Tigri Bari vs Union Santeramo 57 – 7 mete (10-1)

Salento R. vs GORIMA Trepuzzi 7 – 29 mete (1-5)

Classifica:

GORIMA 5

Tigri Bari 1

Santeramo 0

Monopoli -3

Rende e Salento -4.

* Bari, Salento e Rende 4 punti di penalizzazione; Monopoli 8.