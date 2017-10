Francavilla in Sinni – Nardò finisce 2-2: Agodirin entra e firma una doppietta che vale un punto d’oro per i granata

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – In piena zona ” Cesarini” il Nardò pareggia al ” Fittipaldi”, in casa del Francavilla in Sinni; finisce 2-2 quando sembrava tutto compromesso e dopo il doppio vantaggio rossoblù firmato Cimino e Volpicelli. Agodirin (neo acquisto granata) entra e firma una doppietta pesantissima in chiave classifica per gli uomini di Taurino.

Francavilla in Sinni dell’ex Lazic con Marino nelle vesti di ispiratore, Volpicelli ed Evacuo terminali offensivi; 3-5-2 di Taurino con le esclusioni di Alessio Palmisano e Agodirin, non ancora coi 90′ nelle gambe, davanti con Balistreri c’è Gaetano Palmisano.

Il Toro gioca bene e si va vivo dalle parti di Falcone a più riprese, ma la supremazia territoriale granata non basta: al 38′ da un buco difensivo, arriva un cross basso e Cimino trova la zampata giusta per il vantaggio dei padroni di casa. Al termine del primo tempo, il Toro è sotto per 1 a 0.

Inizio di rilresa shock per il Toro: poco più di un giro di lancette che Volpicelli trova la rete del raddoppio per i rossoblù locali. Al minuto 59 Taurino gioca la carta Agodirin e al 69′ il neo entrato granata deposita in rete il gol che riapre i conti: 2 a 1. Nei 6′ di recupero succede di tutto: al 93′ Capristo imbecca con un diagonale Agodirin che con un colpo secco fredda Falcone per il 2-2. Granata in visibilio.

Torna quindi a muovere la classifica il Toro, dopo il doppio ko con Pomigliano e Picerno (il risultato di quest’ultima gara non è stato ancora omologato in seguito al reclamo presentato dai neretini). Nel prossimo turno al “Giovanni Paolo II” gli uomini di Taurino riceveranno la Frattese, reduce dal ko con il Potenza.

TABELLINO: FRANCAVILLA IN SINNI-NARDÒ 2-2

FRANCAVILLA IN SINNI: Falcone, Pugliese, Nicolao, Cimino, Pagano, Marziale, Volpicelli (65′ Masini), Djuric (57′ Gassama), Evacuo (75′ De Marco), Marino, Bellante (80′ Menna). In panchina: Alvigini, Castilla, Aggiorno, D’Angelo, Del Prete. All. R. Lazic.

NARDÒ: Cavana, De Pascalis, Caporale, Gigante (48′ A. Palmisano), Schiavino (75′ Cassano), Versienti, Mangione (54′ Capristo), Bertacchi (57′ Agodirin), Balistreri, Prinari, G. Palmisano (57′ Bolognese). In panchina: Mirarco, Trinchera, De Vita, Cavaliere. All. R. Taurino.

ARBITRO: Marco Monaldi (Macerata). Assistenti: Marco Croce (Nocera Inferiore) e Alfredo De Falco (Nola).

MARCATORI: 38′ Cimino (F), 47′ Volpicelli (F), 69′ e 93′ Agodirin (N)

NOTE: Pomeriggio soleggiato, temperatura 19°, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Evacuo (F), Schiavino, Versienti, Bolognese (N) . Espulsi: nessuno. Recupero: 0’pt, 6’st.

Oronzo Cristian Guarino