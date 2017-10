Scuola di teatro della compagnia salentina Astràgali, al via le selezioni al Paisiello

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Al via le selezioni della Scuola di teatro della compagnia salentina Astràgali Teatro, che si terranno martedì 10 ottobre, alle ore 18, al teatro Paisiello di Lecce.

Dal respiro al corpo, dal gesto alla voce, dalla voce al coro, la scuola proporrà un lungo percorso sulla presenza scenica e sulla costruzione della valigia degli attrezzi per il lavoro in scena. “Torniamo a riflettere e ad agire sul senso e sul valore della formazione dell’attore e della pedagogia teatrale – sottolinea Fabio Tolledi, direttore artistico di Astràgali e vicepresidente della rete mondiale dell’International Theatre Institute – Unesco. – Forti dell’esperienza maturata in questi trent’anni in Italia e in tanti paesi in tutto il mondo, che ci ha permesso di entrare in contatto differenti modi di fare teatro. Forti del nostro lavoro che ha portato la nostra compagnia nei luoghi più importanti del mondo, cerchiamo modi nuovi perché il teatro, arte viva, parli alle nuove generazioni”.

La Scuola di Teatro di Astràgali, che accoglie un numero massimo di 15 tra allieve e allievi, è in costante dialogo con la programmazione artistica al teatro Paisiello e nello spazio della compagnia in via Candido, ricca di ospiti nazionali e internazionali, in continua relazione con le attività realizzate dall’International Theatre Institute dell’Unesco.

Astràgali nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, per formare attori, per dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche, per elaborare progettualità, per tessere trame e relazioni. Dal 1985 è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione. Dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco. È membro della Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo.

Info e iscrizioni teatro@astragali.org

0832306194 / 3892105991