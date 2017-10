Pappalardo (Movimento Liberazione Italia): “Mandiamo a casa i parlamentari abusivi. Sono loro i golpisti”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Chiedere la rimozione di tutti i parlamentari ritenuti “abusivi” perchè eletti con una legge elettorale che la Corte Costituzionale tre anni fa ha dichiarato incostituzionale.

E’ la volontà dell’ex generale dell’Arma dei carabinieri in pensione Antonio Pappalardo, fondatore del Movimento Liberazione Italia, impegnato in prima persona nella battaglia contro il “parlamento abusivo”.

“Il movimento nasce nell’aprile del 2016 per rivendicare la sovranità del popolo italiano, uccisa dall’articolo 75, secondo cui il popolo non si deve occupare di affari internazionali – spiega l’ex militare in un’intervista rilasciata al paesenuovo.it – Questo articolo non può esistere, va tolto”.

A proposito della sentenza della Corte Costituzionale, ha spiegato che “dichiara i parlamentari abusivi e delegittimati”. Nonostante ciò “costoro rimangono. Sono loro i golpisti che con il loro atteggiamento, starebbero compiendo un colpo di Stato in Parlamento ed al Governo”.

E proprio per chiedere le dimissioni dei parlamentari il movimento presieduto da Pappalardo ha organizzato per il 10 ottobre, in piazza del Popolo a Roma, l’ “Assemblea del popolo italiano sovrano”, chiamando a raccolta i cittadini italiani. Scopo dell’iniziativa è far ricevere una loro delegazione dal Capo dello stato per far sciogliere le Camere, e istituire un nuovo governo provvisorio.

Se ciò non avverrà, il presidente del movimento è pronto a intervenire: “i parlametari possono essere arrestati in qualsiasi momento perchè il reato che stanno commettendo è molto grave: usurpazione di potere politico punibile fino a 15 anni di carcere”.

La più recente mossa contro il “Parlamento abusivo” è stata la consegna, l’11 settembre scorso a Roma, nelle mani di un funzionario di polizia, di un atto di diffida rivolto a Mattarella per sciogliere le Camere.

A sostenerlo in questa iniziativa carabinieri, poliziotti e finanzieri: “Noi andremo a Roma, con il sorriso dei nostri colleghi in servizio: andate a liberare lo Stato da questi abusivi e sciacalli, che sono lì da tre anni e mezzo e si sono messi in tasca qualcosa come un miliardo e mezzo di euro – ha detto l’ex militare – Sarà uno di quei rari giorni in cui si presenta al cittadino la possibilità di essere ancora e veramente italiano. La presidenza della Repubblica, il parlamento e il governo sono attualmente impersonate da soggetti illegittimi, abusivi e contro la legge perchè nel gennaio 2014 la Corte Costituzionale ha decretato l’invalidità della legge elettorale. Tutti i parlamentari avrebbero dovuto dimettersi subito per consentire al Paese di andare al voto. Ma ciò non si è verificato”.

Ma dove si colloca il movimento di Pappalardo? “Non è né di destra né di sinistra ma la voce del popolo sovrano. Siamo vicini al M5S, in quanto ne condividono alcuni valori: “Abbiamo apprezzato l’intervento dell’onorevole Di Maio, che ha rigettato il Rosatellum”. Alla legge elettorale proposta dal Pd, infatti, il Movimento Liberazione Italia propone il Libertellum, “in linea con i principi della Carta costituzionale basata sul proporzionale”, che prevede l’allontanamento dei parlamentari.

Pappalardo invita, quindi, gli italiani a riflettere sul vero significato di sovranità popolare, denunciando la morte, a sua detta, del nostro Paese.