L’oroscopo di oggi sabato 7 ottobre 2017

ARIETE – Sabato a tinte rosso fuoco… ardi di passione e così anche il tuo fortunato partner. Cosa fare? Semplice, se possibile è consigliabile rimanere in casa finché le fiamme non si saranno abbassate!

TORO – Immagina un sabato decisamente rilassante. Ecco, ora immagina l’esatto opposto. Il tuo sabato sarà il delirio assoluto di cose da fare, impegni, obblighi, scadenze, spese e tanto altro. Il sabato tanto atteso non vedrai l’ora che passi.

GEMELLI – Va bene che è sabato e che generalmente ci si dovrebbe rilassare, ma tu esageri e sei al limite della noia e della totale mancanza di voglia di fare qualsiasi cosa. Anche prendere un caffè ti sembrerà una fatica immensa.

CANCRO – Nonostante sarà di certo un sabato pieno di impegni e soprattutto di famiglia, di appuntamenti che non puoi mancare, di telefonate da fare, parenti da sentire e tanti doveri, sarai felice di fare tutto, ti sentirai amato e scoprirai che gli affetti veri sono quelli che ti sembra di aver visto ieri anche se non li vedi da settimane.

LEONE – Oggi hai voglia di amare, di pelle e di contatto, hai voglia di passionalità. E oggi i rapporti occasionali che pure non prediligi potrebbero trovare terreno fertile, e cadere in tentazione non sarà poi una possibilità così remota. Lasciati andare se puoi, ma in ogni caso pensa anche alle conseguenze dei tuoi gesti.

VERGINE – Se hai figli sai che il sabato spesso viene deciso da loro, se sei single o se non hai figli, in ogni caso il tuo sabato verrà organizzato o per lo meno gestito da altri. Che sia il caso o gli imprevisti o i tuoi genitori, certo è che non potrai fare quasi nulla di quello che avevi preventivato.

BILANCIA – Forse ti sentirai sollevato, forse sarai distrutto, in entrambi i casi da oggi dovrai forse cominciare a ripensare e ricostruire la tua quotidianità. Oggi finalmente ammetterai che la tua storia è finita, e cercando di chiuderla nel migliore dei modi, dovrai ripartire.

SCORPIONE – Sabato all’aria aperta meteo permettendo. E’ stata una settimana pesante, faticosa, impegnativa. Oggi devi riossigenare ogni cellula del tuo corpo. Aria aperta e affetti sinceri possono essere un toccasana.

SAGITTARIO – Sabato di scontri e incontri familiari. Ritrovarsi è sempre bello, ma oggi inevitabilmente si toccheranno argomenti delicati di situazioni familiari ed economiche che forse per troppo tempo sono state rimandate. Contribuisci a far regnare l’equilibrio e il sano confronto.

CAPRICORNO – Sabato in love, ma di quell’amore che vuole ridere e divertirsi tra le lenzuola, e così accade che si arriva a sera sazi d’amore e si rimane ancora li a letto, in casa, che tanto, tutto quello che accade fuori oggi non ti interessa minimamente.

ACQUARIO – Oggi sei amabile e ami come non mai. Voglia di fare e prenderti cura di chiunque faccia parte della tua vita. Sarai cortese e gentile più del solito, vuoi far sapere a tutti che tutti sono importanti e indispensabili per te!

PESCI – Pace e serenità, forse troppa, perchè si sa, quelle rare volte in cui decidi di fermarti un po’, neanche le cannonate possono staccarti da quel divano e dal tuo giornale, da quello di oggi e quelli dei giorni precedenti. Che dire, buona lettura!