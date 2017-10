Chiede incontro alla ex, ma il chiarimento fallisce: la sequestra in casa per due giorni

Share 0 Share 0 Share 0

UGENTO (Lecce) – Implora la ex di concedergli un incontro chiarificatore. Nonostante i maltrattamenti e le violenze già subite, la donna accetta forse credendo nella sua buona fede, ma inevitabilmente ripiomba nell’incubo.

L’ha tenuta sotto sequestro per due giorni, impedendole di muoversi e di usare il telefono, e non ha esitato ad utilizzare un coltello per minacciare coloro che volevano salvarla, A.L.N., 53enne di Ugento ex compagno della vittima, che è stato tratto in arresto in flagranza ieri dai carabinieri della stazione locale.

Nei mesi scorsi era già stato denunciato proprio dalla donna, una 52enne ugentina, che si era rivolta agli uomini dell’Arma per raccontare tutti i maltrattamenti e le minacce subite dal suo ex.

Dopo aver ascoltato il racconto da incubo della vittima, i militari l’avevano messa in contatto con un centro antiviolenza per poi condurla in un’abitazione protetta proprio per evitare eventuali ritorsioni del suo aguzzino, indagato a piede libero. Tutto questo però non è comunque bastato.

L’uomo è tornato a farsi vivo. Nei giorni scorsi, in particolare, aveva chiesto con insistenza alla donna di vedersi per avere la possibilità di parlarle e chiarire la sua posizione, forse nel tentativo di una riappacificazione. La vittima, di fronte alle continue richieste, alla fine ha ceduto, non immaginando però fino a che punto si sarebbe spinto il suo ex. Quando si sono incontrati il 53enne ha sfoggiato la sua consueta indole turbolenta, arrivando a barricare la donna in casa senza la possibilità di chiedere aiuto o di avere qualunque contatto con il mondo esterno.

Sono trascorsi così due giorni da incubo, in cui l’ex l’ha tenuta sotto sequestro impedendole di usare il cellulare. La salvezza è arrivata solo ieri, quando è intervenuto in suo aiuto il vicinato che, captato qualche segnale strano, ha chiamato il 112. La reazione dell’uomo alla vista dei carabinieri e di colui che aveva fatto la segnalazione è stata violenta. Quest’ultimo si è visto puntare contro la lama di un coltello, con cui il 53enne l’ha minacciato.

I militari sono subito intervenuti, scongiurando il peggio, e, disarmato il malfattore, hanno subito fatto scattare le manette ai suoi polsi. A.L.N. è stato tratto in arresto per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata e condotto nel carcere di Lecce, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.