Nardò, riapre i battenti Parco Raho: pubblicato il bando per il nuovo affidamento

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Nuova vita per Parco Raho. Lo storico giardino pubblico di Nardò si avvia verso un nuovo corso, per tornare il punto di riferimento di svago e giochi che era un tempo.

Il Comune di Nardò ha pubblicato un bando per l’affidamento del servizio di gestione, pulizia, custodia e manutenzione ordinaria del parco, con l’obiettivo di “ripulirlo” e farlo tornare alla bellezza di un tempo in modo che diventi un punto di riferimento per l’intera città. L’operazione avviata dall’amministrazione comunale ha avuto inizio con il rientro in possesso dell’area di pochi giorni fa, al termine della precedente gestione su cui è stato effettuato un intervento di pulizia e sistemazione del verde.

Oltre al locale adibito a punto ristoro, nel parco ci sono una pista di pattinaggio, un’area gioco e tanto verde, che verranno affidati per cinque anni con canone annuale di 6mila euro (soggetto a rialzo in sede di offerta economica), in base a quanto stabilito dal bando.

“È uno spazio della città cui teniamo moltissimo – spiega il sindaco di Nardò Pippi Mellone – perché è un’area verde nel cuore del centro urbano e perché è un punto di ritrovo per giovani, anziani e famiglie. Abbiamo effettuato interventi di manutenzione e di sistemazione del verde che erano assolutamente necessari per restituire decoro e agibilità al parco e ora è pronto per un nuovo affidamento. Confidiamo nel fatto che Parco Raho possa tornare ad essere in tempi brevissimi lo storico punto di aggregazione che è sempre stato, in grado di tenere viva l’atmosfera di questa parte della città. Anche grazie al positivo effetto che potrà arrivare dalla l’ultimazione dei lavori sul palazzetto e dal ritorno in questa struttura delle partite e di tutte le altre attività. Uno spazio che torna a vivere è sempre una buona notizia per la città e per tutti”.

Soggetti ammessi a partecipare, requisiti di ammissione e modalità di partecipazione sono contenuti nel testo integrale del bando pubblicato sul sito web dell’ente al link https://goo.gl/3ru7Q1 o disponibile presso la sede dell’Area Funzionale n. 2 in via Falcone e Borsellino.

Nella valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati il programma di gestione operativa, la capacità di creare rete con società, enti e associazioni che operino nel sociale, il programma promozionale, oltre alle migliorie che riguardino il verde, l’area attrezzata per i giochi e in generale la manutenzione degli spazi e degli arredi. Oneri dell’affidatario sono l’indicazione di un responsabile, le spese per pulizie, riscaldamento, amministrazione, la tassa sui rifiuti, le spese per le utenze. Il termine ultimo per le offerte è venerdì 27 ottobre alle ore 12.