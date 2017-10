La nota di Enel Produzione: “Disponibili a trovare soluzioni per l’esecuzione delle prescrizioni”

Share 0 Share 0 Share 0

BRINDISI – “Enel Produzione conferma la propria piena disponibilità a trovare in tempi brevi, d’intesa con la Magistratura inquirente e con gli Amministratori Giudiziari, soluzioni tecniche per l’esecuzione delle prescrizioni imposte dal decreto di sequestro dell’impianto di Brindisi Cerano che tengano nel contempo conto delle complessità gestionali e logistiche connesse alla loro attuazione e dei relativi rischi per il sistema elettrico nazionale”.

E’ quanto si specifica in una nota ufficiale diramata dalla società con riferimento all’operazione delle Fiamme Gialle di Taranto denominata “Araba Fenice” nell’ambito della quale i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo – con provvisoria facoltà d’uso – della centrale termoelettrica Enel “Federico II”, della “Cementir Italia spa” di Taranto, dei parchi “loppa d’altoforno, nastri trasportatori e tramogge” dell’Ilva di Taranto.

31 le persone iscritte nel registro degli indagati, facenti parte a vario titolo delle tre società menzionate, per le ipotesi di reato di traffico illecito di rifiuti ed attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nei confronti delle tre società si contestano anche illeciti amministrativi.

Secondo gli inquirenti, in particolare, Enel avrebbe venduto a Cementir ceneri contaminate da sostanze pericolose derivanti sia dall’impiego di combustibili diversi dal carbone (Ocd e gasolio) che dai processi di denitrificazione a base di ammoniaca, classificando, però, le suddette ceneri come provenienti tutte dalla sola combustione di carbone, e dunque come “rifiuto speciale non pericoloso”.

Come specificato dal procuratore capo Leonardo Leone De Castris “la gestione promiscua delle diverse tipologie di ceneri da parte di Enel si è tradotta in un oggettivo vantaggio patrimoniale per la compagine societaria, consistente nel risparmio dei costi correlati alla separazione nonché al corretto smaltimento di quei rifiuti, quantificati in circa 2 milioni e 553 mila tonnellate”. Inoltre, la successiva commercializzazione avrebbe rappresentato per Enel “un espediente dietro il quale si è celato l’intento di reperire un canale di smaltimento di questi rifiuti, alternativo e più economico rispetto a quelli conformi alla normativa vigente”.

Enel Produzione sottolinea “di aver sempre gestito la centrale di Brindisi Cerano in piena conformità con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che le ceneri sono sempre state trattate secondo standard certificati, in conformità alla normativa vigente e secondo i più alti benchmark di sostenibilità del mercato internazionale, che prevedono appunto il riutilizzo delle ceneri in processi produttivi secondari”.

La società ha rappresentato alla Magistratura che “un eventuale fermo della Centrale, impianto essenziale per il sistema elettrico, a causa delle difficoltà esecutive delle prescrizioni, comporterebbe la riduzione del livello di sicurezza del sistema elettrico nell’area sud-orientale della Penisola”.

Pertanto la Società, “pur nella consapevolezza – specifica – della totale correttezza del processo produttivo, ha proposto possibili alternative che consentano la gestione temporanea delle ceneri leggere prodotte dalla Centrale al fine di garantirne l’operatività”.