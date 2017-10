Clima teso tra i giovani dem: accuse su Ciardo di “parzialità”. La replica: “Libertà di scelta sempre”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una presa di distanza “netta” dalla scelta del segretario dei Gd Andrea Ciardo di schierarsi con Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, in vista del congresso provinciale del Partito democratico.

E’ quella che esprime, in una nota dai toni forti, un gruppo di giovani democratici che annuncia l’appoggio alla mozione dello sfidante di Minerva, il sindaco di Tiggiano Ippazio Morciano.

“Non possiamo assolutamente sostenere una candidatura così vicina al presidente della regione Emiliano, che più volte si è fatto promotore di un sistema ad personam, ricevendo, peraltro, il pubblico ringraziamento dell’attuale sindaco di Nardò, persona dal saluto romano piuttosto facile e sicuramente non vicina ai valori del PD”, affermano Davide Manfreda (Senatore Accademico-segr. GD Monteroni), Emanuele Dell’Anna (resp. Organizzazione PD Trepuzzi), Lorenzo Petrucci (Segr. GD Trepuzzi), Chiara Centonze (Presidente Cons. Comunale Monteroni), Alessia Margarito (militante PD Salice), Gilda Brescia (Militante GD Vernole), Matteo Mangia (Militante PD Corigliano d’Otranto), Gianluigi Elia (Membro Assemblea Regionale PD Tricase), Valerio Stendardo (Assessore al Bilancio comune di Specchia).

“In questo lungo periodo che ci ha finalmente portati al congresso, l’attività nei circoli pareva essersi congelata, anche a causa della meschina attività di smantellamento del partito stesso perpetrata dai vertici che già sapevano di dover lasciare il PD alla chiamata dei relativi ‘ras’. A questa logica non sono sfuggiti neppure i Giovani Democratici, i quali, da stimolo per il PD, sono diventati un gruppo sparuto, che al netto di qualche eccezione, non ha portato alcuna reale iniziativa politica”, attaccano.

Ed ecco “la presa di distanza netta dalla scelta, tutt’altro che imparziale, del segretario provinciale GD Andrea Ciardo, che, dimenticando forse di rappresentare un’intera organizzazione, non ha esitato a esporsi al fianco di Minerva, senza preventivamente averne discusso con coloro che egli dovrebbe appunto rappresentare”.

La scelta del gruppo – che condivide l’idea di partito-comunità espressa pure dal viceministro Bellanova – ricade su Morciano “perché ci sentiamo vicini alla sua idea di un partito forte, aperto alle nuove sfide di questo periodo complesso ma impermeabile a chi ha intenzione di usarlo come un autobus per Bari o per Roma, o per chi pensa a un PD inteso come una struttura di potere piramidale da riorganizzare mediante il congresso”.

“Ogni militante e dirigente dei Gd può seguire la sua sensibilità, io ho lasciato questa stessa libertà di scelta anche in occasione del referendum del 4 dicembre scorso, è il mio modus operandi, volto ad assicurare la libertà e l’agibilità politica a chiunque”, ribatte Andrea Ciardo, raggiunto al telefono da ilpaesenuovo.it.

“A Stefano, poi, mi lega un profondo affetto, è stato lui a costruire l’organizzazione giovanile, trasmettendomene i valori. Era il minimo, per me, essere al suo fianco in questa battaglia. Fortunatamente, la politica consente a volte anche di intrecciare dei rapporti di amicizia”, prosegue.

Ciardo difende poi l’operato dei suoi ragazzi, “la giovanile è cresciuta in provincia come numero di iscritti e ha conquistato postazioni di prestigio nelle amministrazioni, pur in questi tempi di crisi e di disaffezione dalla politica”.

A suo sostegno un altro gruppo di giovani dem ha diramato un comunicato. “Accuse del tutto infondate”, tuonano, ricordando che analoga lettera di critiche nei confronti del segretario dei Gd si ebbe in occasione del congresso che elesse Salvatore Piconese alla guida del partito provinciale.

“È stato definito ‘tutt’altro che imparziale’ e vicino ad un ‘potere trasversale’, ma chi è stato al suo fianco conosce l’apertura e completa libertà che il segretario lascia ad ogni militante e segretario GD. Prova recente di ciò è il suo voler lasciare libero ogni componente della segreteria provinciale GD nella scelta politica del referendum del 4 dicembre scorso. Ognuno di noi, da militante del PD, ha il diritto di sostenere chi ritiene sia degno della sua fiducia: è valso per tutti noi dirigenti e militanti sotto la guida di Andrea Ciardo e continuerà a valere anche per lui”, si legge nella nota.

A firmarla Fabrizio Morgagni – componente direzione nazionale Giovani Democratici; Greta Liaci – Presidente regionale GD; Carmen Simini – Responsabile Regionale pari opportunità; Lorenzo Durante – Responsabile Regionale Turismo, resp. aree territoriali GD Salento, Segretario GD Nardò; Claudia Caputo – Presidente Provinciale GD; Alessandro Vinci – Responsabile Organizzazione Provinciale GD; Simone Zaccaria – Responsabile comunicazione GD Salento, GD Lecce; Cosimo Dima – Delega Economia e turismo GD Salento, GD Melendugno; Stefania Sansone – Delega politiche giovanili GD Salento, Segretaria GD Racale; Anna Rita Sergi – Responsabile sud Salento, Segretaria GD Gagliano del Capo; Federico Vetrugno – Responsabile Europa GD Salento, Segretario GD Novoli; Boris Amico – Segretario cittadino GD Alessano; Alessio Scigliuzzo – Segretario cittadino GD Gallipoli; Martino Casciaro – Segretario cittadino GD Tricase; Iacopo Inguscio – Segretario cittadino GD Galatone.