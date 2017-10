Volley, Donato Radogna alla guida della rappresentativa pugliese donne

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Cambio alla guida della selezione regionale femminile pugliese che per la prossima stagione avrà come responsabile il tecnico scudettato barese Donato Radogna.

Classe 1947, Radogna ha condotto la 2000Uno Bari alla vittoria dello scudetto nella stagione 1978-1979 passando poi al maschile per una parentesi in serie A con Gioia del Colle.Nella lunga trafila sulle panchine femminili pugliesi Radogna ha guidato Bari, Altamura, e Castellana Grotte mentre tra le squadre allenate fuori regione Firenze, Parma e Urbino. Un curriculum di tutto rispetto fatto, oltre allo scudetto nel 1978/79 con la società 2000 Uno Bari, anche di due promozioni nel maschile dalla B2 alla B1 (1985/86 e 1987/88), e cinque promozioni in totale nel femminile: tre con Altamura (dalla B2 alla B1 (1990/91), dalla B1 all’A2 (1991/92) e dall’A2 all’A1 (1993/94), due con Castellana Grotte (dalla B1 all’A2 (2005/06) e dall’A2 all’A1 (2007/08).

Segue sulla panchina della rappresentativa femminile pugliese al tecnico brindisino Simone Giunta che ha guidato le giovanissime pugliesi nelle due ultime stagioni conquistando un 15o posto nel 2016 e un 11o posto nel 2017. Confermato responsabile tecnico del CQR l’allenatore del trionfo al TDR 2016 Vincenzo Fanizza.

Inizia con questa novità la nuova stagione del CQR Atleti con l’obiettivo di migliorare quanto fatto fino ad oggi, come sottolineato dal presidente regionale Paolo Indiveri: “Ripartiamo con grande entusiasmo, abbiamo deciso insieme al Consigliere responsabile della qualificazione Jonny Netti (Vice Presidente CR FIPAV Puglia), di mettere mani al progetto dello scorso anno cercando di migliorarlo. Per quanto riguarda il femminile, abbiamo diviso il progetto in due fasi: nella prima abbiamo diviso il territorio in 6 zone (Bari Nord-BAT-Foggia, Bari Centro e Bari Sud, Brindisi, Taranto e Lecce), in modo da poter valorizzare più atlete possibili, coinvolgendo tecnici e società. Abbiamo programmato due allenamenti al mese subito dopo le giornate di qualificazione in previste nei prossimi giorni di ottobre al fine di esser pronti per il mese di dicembre in cui sono previste le prime gare del Trofeo delle Province. Nella seconda fase, quella di qualificazione regionale vera e propria, sarà impiegato Donato Radogna, uno dei tecnici più importanti della nostra regione. Con lui abbiamo previsto per ogni mese un week end di stage (dal venerdì alla domenica), presso l’Istituto Basile-Caramia di Locorotondo (convenzionato con il CR FIPAV Puglia), in cui le atlete saranno allenate e i tecnici saranno coinvolti negli allenamenti”.

Il percorso di qualificazione e selezione giovanile in Puglia, in vista del Trofeo Meschini 2018 in programma nei prossimi mesi tra dicembre e aprile, avrà quindi inizio nel mese di ottobre con una serie di giornate di Selezione Atleti/e organizzate dal CQR, in una prima fase in ambito provinciale, per poi continuare in un più ampio contesto territoriale. La selezione sarà aperta agli atleti maschi nati negli anni 2003/2004 e le atlete nate negli anni 2004/2005. Il prossimo Trofeo delle Regioni, riservato alle rappresentative regionali d’Italia, si svolgerà in Abruzzo nel 2018.