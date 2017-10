Tragedia sfiorata a Monteroni: partono due spari nella lotta con il rapinatore. Commerciante lo fa arrestare

Share 0 Share 0 Share 0

MONTERONI (Lecce) – Le botte in testa e la pistola puntata contro non l’hanno impaurito, anzi. Hanno tirato fuori tutta la rabbia che era montata in quei drammatici istanti e l’hanno spinto a lanciarsi contro il balordo che lo teneva sotto tiro, correndo il rischio enorme di far terminare la rapina in tragedia.

Se l’è cavata con una ferita lacerocontusa al capo, invece, il titolare del negozio ortofrutticolo di Monteroni di Lecce che nella serata di ieri è riuscito a bloccare e far arrestare il rapinatore che l’aveva preso di mira, rischiando davvero grosso. Dalla pistola che impugnava Lorenzo Marra, 49enne di San Pietro in Lama già noto alle forze dell’ordine, tratto in arresto in flagranza dai carabinieri della stazione di Monteroni, sono partiti due colpi durante la colluttazione con il commerciante. Solo per un caso sono andati a vuoto.

Tutto ha avuto inizio poco dopo le 21 di ieri, quando il titolare del negozio di ortofrutta situato in via Monte Santo, stava abbassando la saracinesca della sua attività. All’improvviso alle sue spalle è arrivata una moto Kymco Vivio 150 cc, senza targa e con telaio abraso, da cui è sceso Marra con il volto coperto dal casco. In mano aveva una pistola Beretta modello 1970 calibro 7.65 (con matricola abrasa), che ha subito puntato contro il malcapitato, minacciandolo per farsi consegnare i soldi dell’incasso.

Per rendere le sue minacce più efficaci, il rapinatore ha cominciato a colpire in testa con il calcio della pistola la vittima, che non ha potuto far altro che consegnargli il denaro, una somma di 300 euro. A quel punto tutto si sarebbe potuto concludere così, con la fuga del criminale e la denuncia di un commerciante malmenato e rapinato. Ma è bastato un attimo per cambiare le sorti di entrambi e ribaltare la situazione.

Il commerciante, infatti, si è scaraventato contro il bandito armato dando il via ad una pericolosa colluttazione durante la quale dalla pistola sono partiti due colpi. Fortunatamente l’arma in quei concitati istanti puntava però verso terra. Lo scontro fisico tra i due è finito male per Marra, che è stato bloccato fisicamente fino all’arrivo dei carabinieri, allertati tramite una chiamata al 112 fatta dai dipendenti del negozio.

In pochi istanti i militari hanno raggiunto il posto, facendo scattare le manette per il 49enne. Il rapinatore, tratto in arresto, al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere di Lecce. Il titolare del negozio, invece, è stato accompagnato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove, al termine delle cure, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.