Scritta nazista su muro Cas, la condanna del sindaco Toma: “Maglie città accogliente”

MAGLIE (Lecce) – “Arbeit macht frei”, “il lavoro rende liberi”.

Una scritta infamante, comparsa su un muro di Maglie, quello, guarda caso, di un Centro di accoglienza straordinaria aperto qualche mese fa. La scoperta stamattina: i carabinieri della Compagnia di Maglie sono giunti sul posto e sono al lavoro per capire cosa possa esserci dietro.

Di certo c’è un fatto: è una scritta che parla di nazismo, perché era quella che si palesava agli occhi di chi varcava il campo di concentramento di Auschwitz, posta lì a testimonianza di quanto il male possa essere anche beffardo.

Per Sinistra Italiana Maglie “un evento così inquietante non può essere liquidato come una bravata. Chiediamo che in questo momento, davanti ad un’immagine ignobile, si sia tutti, indistintamente, dalla stessa parte. Contro l’ignoranza, la violenza, i rigurgiti fascisti sempre più frequenti. Gli amministratori magliesi hanno il dovere di condannare in maniera pubblica un atto vile come questo. È una pagina buia per la nostra città. Lo chiediamo al sindaco Ernesto Toma”.

Il quale, raggiunto al telefono da ilpaesenuovo.it, specifica a chiare lettere: “La condanna c’è tutta, Maglie è una città accogliente e di cultura”, ha detto. La stigmatizzazione è arrivata anche nel corso della seduta odierna di Consiglio Comunale, “all’unanimità”, precisa. L’invito al privato è quello, chiaramente, di procedere al più presto con la rimozione della scritta.

Sono 16, spiega il sindaco, i migranti accolti nella struttura in oggetto, 3 in un’altra, per un totale di 19 migranti. “E il disagio esiste, la gente è un po’ diffidente”, ammette, “ma grossi problemi non ce ne sono mai stati”. E con il Prefetto, sulle tematiche della sicurezza, esiste un rapporto di interlocuzione e collaborazione.

Interviene anche la Cgil. “Scrivere ‘Arbeit Macht Frei’ all’esterno di un centro migranti evoca un periodo della storia in cui dietro alla parola ‘lavoro’ si nascondevano progetti di annientamento psicologico, fisico e morale di un popolo. Una connotazione beffarda e minacciosa che riecheggia nella scritta degli sconsiderati che hanno lasciato il graffito a Maglie: anche qui il ‘lavoro’ sembra sventolato – sotto gli occhi di persone che lasciano le proprie case, la propria famiglia e la propria nazione – come fosse un miraggio di libertà e non effettivo strumento di emancipazione dell’uomo”, scrive Valentina Fragassi segretaria generale Cgil Lecce.

“In attesa dell’approvazione della legge contro la propaganda di immagini e contenuti del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco oggi in discussione al Parlamento – sottolinea – chiedo alle istituzioni, al prefetto e ai sindaci, di mantenere altissima l’attenzione contro queste manifestazioni pubbliche di una deriva xenofoba che non appartiene alla cultura di una terra, il Salento, da sempre tollerante e aperta all’accoglienza”.

Immagine di Sinistra Italiana Maglie