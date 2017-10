“Ferrari”, Tar rigetta istanza cautelare presentata dal Comune: il punto nascita chiude, per ora

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Il TAR Bari ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Comune di Casarano in merito alla prevista chiusura dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia della città.

L’udienza pubblica, nel merito del ricorso, si terrà il 20 febbraio del 2018.

Le operazioni di attuazione del Piano di riordino ospedaliero “per quel che riguarda l’ospedale di Casarano proseguiranno quindi secondo il calendario già previsto”, come si specifica in una nota della Regione. Il reparto di maternità, pertanto, al momento chiude i battenti.

Ma la reazione del sindaco di Casarano Gianni Stefàno, promotore di una battaglia per il mantenimento del punto nascita al “Ferrari” è cauta.

Il primo cittadino evidenzia, infatti, come la il passaggio fondamentale dell’ordinanza sia quello in cui si sottolinea che la discussione sarà svolta nel merito “onde esaminare funditus le pretese del Comune ricorrente prima che la prevista ristrutturazione venga portata interamente a compimento”.

Nel testo, inoltre, si parla di come nella bozza di accordo relativo alla modifica del Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera pugliese n. 7/2017 sia stata “ipotizzata una diversa riorganizzazione dei presidi ospedalieri di Casarano e Gallipoli dando atto della praticabilità di una soluzione alternativa che non pregiudichi l’obiettivo del potenziamento dell’efficienza del sistema complessivo”.

“Ci pare di capire – dichiara Stefàno – che il protocollo d’intesa per un ospedale di primo livello ripartito sui due plessi Casarano – Gallipoli sia la strada esposta in giudizio dalla Regione Puglia. Rispetto a questo percorso, il Comune di Casarano ha manifestato piena disponibilità”.

Una disponibilità confermata, ma con la precisazione relativa al fatto che “le pubbliche amministrazioni si esprimono a mezzo di atti amministrativi, non con dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa o con promesse”.

“Voglio sottolineare – rileva, infatti Stefàno – che il protocollo d’intesa depositato in giudizio dalla Regione è ancora una bozza, non firmata, e quindi senza alcun valore. Questa non è una polemica, ma una constatazione avvalorata dalle dichiarazioni rese dal Sindaco di Gallipoli, che a mezzo stampa ha ribadito di non voler firmare il protocollo, alle quali si aggiungono quelle rilasciate dal direttore Ruscitti ai mezzi di comunicazione nei giorni scorsi, in occasione della visita dello stesso proprio presso l’Ospedale di Gallipoli. Dichiarazioni sicuramente non rassicuranti rispetto al percorso contenuto nella bozza di protocollo. Tra l’altro, se la volontà della Regione è quella di un unico ospedale su due plessi tra Casarano e Gallipoli, non riesco a spiegarmi il perché non abbia adottato gli atti prima dell’udienza del 3 ottobre”.

“Noi siamo sempre disponibili a sottoscrivere quel protocollo – insiste – anche se ritengo che la revisione del piano di riordino nello stesso contenuta sia una prerogativa della Regione, che prescinde dal consenso del Sindaco di Gallipoli”.

Poi un passaggio sul reparto al centro della vicenda: “Quanto accaduto nei giorni scorsi ha avuto rilevanza nazionale ed è oggetto di approfondimento. Voglio sottolineare per riconoscenza nei confronti degli operatori sanitari di Casarano che, a parte la fredda logica dei numeri, il reparto ha una reputazione di eccellenza, riconosciuta in tutt’Italia”. Peraltro, “la chiusura del reparto in questo periodo – osserva – danneggerebbe la popolazione in età pediatrica nei mesi invernali per le patologie tipiche del periodo”.