Salvemini incontra i commercianti e spiega: “Solo chiusure temporanee alla circolazione”

LECCE – Un incontro di significato “politico” nel corso del quale il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha invitato i commercianti ad evitare “esasperazioni” poco produttive.

L’incontro è avvenuto ieri pomeriggio a palazzo Carafa: il primo cittadino ha dialogato con una folta delegazione di esercenti che aveva esplicitato la richiesta di un confronto sui temi legati alla mobilità. Polemiche vi sono state, infatti, in occasione della recente chiusura del centro alle auto, un esperimento condotto nel weekend del 16 e 17 settembre .

Si è detto “sorpreso” Salvemini nel constatare che i commercianti erano accompagnati dall’ex assessore Luca Pasqualini, oggi consigliere comunale di opposizione.

Il sindaco ha quindi precisato di ricevere “chiunque ne faccia richiesta senza bisogno di mediatori” e ha preso atto “della volontà di assegnare un significato politico al confronto”. Ha quindi ascoltato le istanze provenienti dai suoi interlocutori e ha fatto i chiarimenti del caso sul tema delle chiusure del centro al traffico, invitando tutti ad evitare “drammatizzazioni ed esasperazioni che non aiutano alla condivisione di scelte più utili alla città tutta”.

Ed ecco quanto ribadito dal sindaco: “Non sono previsti provvedimenti ‘permanenti’ di chiusura alla circolazione ma solo temporanei, durante i fine settimana ; la città non verrà in ogni caso blindata in quanto rimarranno aperti la circonvallazione e gran parte dell’anello interno composto da viali Calasso, Università, Gallipoli, Otranto, Cavallotti; si sta valutando la possibilità di mettere a disposizione per quei giorni nuove aree di sosta grazie ad un accordo con l’Università: via Adua, via Stampacchia, via San Cesario; il prossimo provvedimento di chiusura, non ancora fissato, avverrà solo quando verranno definiti tutti i dettagli e programmata adeguata campagna di comunicazione, coinvolgendo e informando cittadinanza ed associazioni di commercianti che sono considerati partner di queste iniziative e non vittime predestinate”.

Quanto ai parcheggi, “siamo consapevoli della necessità di aprirne di nuovi – ha sottolineato Salvemini – e per questo impegnati nello sbloccare il cantiere di piazza Tito Schipa e quello di Ex Enel (privato); ma nell’attesa che questo accada – ha rimarcato – non possiamo né vogliamo rimanere fermi perché siamo convinti che comunque siano possibili miglioramenti nella mobilità urbana”.

In riferimento, poi, a notizie di stampa odierne, Salvemini dichiara: “Leggo che qualcuno ha interpretato questo come un dietrofront. Per quanto ci riguarda non è cambiato nulla: andiamo avanti, un passo alla volta”.