L’oroscopo per oggi mercoledì 4 ottobre 2017

ARIETE – Amore al top, innamorato da sempre o da poco che sia, certo questo sentimento tingerà di emozione e tinte forti tutta la tua giornata. Ne trarrà beneficio anche il lavoro, gasato ed entusiasta quanto basta per mietere successi qua e la.

TORO – Giornata tutto sommato serena senza particolari picchi di entusiasmo se non il solito buon lavoro quotidiano. Ci pensa però la vita privata a stuzzicarti un po’, e perchè no, a tentarti. C’è aria di novità.

GEMELLI – Se sei single sarà una giornata di sguardi e incontri. Avrai come l’impressione che tutti per strada guardino proprio te. E quando meno te lo aspetti, in serata, un aperitivo tra amici, e poi quello sguardo che forse non ti lascerà più.

CANCRO – Oggi il tuo conto in banca ti darà non pochi pensieri e il postino speri non bussi proprio. Troppe spese impreviste o di entità non ben calcolata, e la giornata passerà mentre tu sarai li a pensare alle tasse, ai rincari, ai conti che non tornano e ai soldi che non bastano mai.

LEONE – Focalizzato, concentrato, tutto proteso ai risultati. Oggi una telefonata improvvisa ti ricorderà che non esiste solo il lavoro, esisti anche tu, fatto di carne e ossa, ed è proprio il tuo corpo che ti impone una pausa o almeno un rallentamento, fai qualcosa per te oggi e non solo.

VERGINE – Dieta? Non è solo questione di linea e fashion style, di apparenza e di cosa pensano gli altri. E’ una questione di salute, di star bene con se stessi, di avere i valori nella norma, di non affaticare articolazioni e muscoli, di avere un peso forma che ti permetta di essere in salute. Devi volerti bene, comincia oggi…

BILANCIA – Incomprensioni pesanti di coppia, forse amplificate dalla presenza di figli da educare e cui dare il buon esempio. Oggi dovrai capire e ammettere eventuali problemi ei provare a ritrovare la dimensione di coppia, anche quella più intima. L’amore tutto può risolvere, se c’è.

SCORPIONE – Giornatina intensa e fastidiosa al lavoro, dovrai stare molto attento a guardarti le spalle, qualcuno proverà a crearti problemi per mettersi in bella mostra, ma tu sai chi è e immagini cosa potrà fare. Agisci di conseguenza, con serenità e non riuscirà nel suo piano.

SAGITTARIO – La domanda è, se accade una qualsiasi cosa, bella o brutta, dopo la mamma che non si tocca, chi è la prima persona con cui vorresti condividere quanto accaduto? Ecco, quella persona oggi dovrai coccolarla un po’ e fargli capire quanto sia importante per te. I sentimenti talvolta devono venire prima di qualsiasi impegno.

CAPRICORNO – Negatività assoluta oggi. Non vuoi vedere, sentire, incontrare nessuno. Qualche brutta notizia, qualcosa cui tenevi che è venuta meno, e così sei arrabbiato con il mondo. Allora, per non far danni, meglio tenere il mondo fuori e restare a casa.

ACQUARIO – E poi arriva quella telefonata, quella email, quel messaggio su Whats App che cambia tutto, che ti costringe a rivedere ogni aspetto della tua vita. Cambiare spesso serve e fa bene.

PESCI – Baciato dalla fortuna, dalle stelle, dai pianeti, dalla sorte, dal fato, da chi vuoi tu certo è che lassù qualcuno ti guarda e fa esattamente tutto quello che oggi più desideri. Non potrebbe andar meglio.