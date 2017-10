Congresso Pd, Morciano: “Falso che io sia il candidato dei poteri forti”. Poi il monito: “Pensiamo ai temi”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Che io sia quello dei poteri forti è falso, io rappresento la sintesi di varie anime. Anzi, è Stefano, semmai, ad essere stato nominato da Emiliano”.

Il sindaco di Tiggiano Ippazio Morciano, in corsa per la segreteria provinciale del Pd, raggiunto al telefono da ilpaesenuovo.it, risponde alle considerazioni dello sfidante Minerva, primo cittadino di Gallipoli, che ieri ha tenuto una conferenza stampa nella sede di via Tasso. Nell’occasione ha pure lanciato una sfida sulle primarie aperte.

“Le regole ci sono e vanno rispettate, non vanno affrontate in maniera personale, non dobbiamo inventarci nulla”, risponde Morciano. Quanto alla presunta vicinanza a uomini del centrodestra, in particolare di ambienti vicini al parlamentare fittiano Roberto Marti, il sindaco di Tiggiano replica di essere “un uomo di centrosinistra, ma per la mia professione ho tanti amici e tanti clienti, in questo non ci vedo nulla di anomalo, Stefano sta cercando di mescolare le carte”.

Minerva, ieri, ha anche porto il fiore dell’amicizia al contendente, “che io raccolgo”, afferma Morciano. Il sindaco di Tiggiano parla anche di “confronto, non di sfida”, chiarisce che se sarà l’avversario a vincere rispetterà il risultato auspicando lo stesso da lui. “Io farò in modo di abbassare i toni, abbiamo bisogno di solidità”, ma invita, contemporaneamente l’avversario “a ragionare sui temi lasciando perdere le chiacchiere” che, in sostanza, non interesserebbero agli iscritti e agli elettori del Pd.

Rilancia sull’unità del Pd, utilizzando le stesse parole di Minerva, “si fa e non si annuncia”. “Il Pd – specifica Morciano – è un unico partito, in cui si discute e in cui si rispettano i ruoli”. E i parlamentari che sostengono la sua corsa (Fritz Massa per la corrente orlandiana, Teresa Bellanova e Salvatore Capone per quella renziana), “sono classe dirigente”. Poi respinge ancora le parole di Minerva, “non c’è nessuna logica dei capibastone” e, quanto agli “accordicchi per far entrare i candidati nei listini bloccati”, replica: “Stefano confonde le cose, ora c’è il congresso provinciale, sulle Politiche la discussione si farà”.

“La mia proposta – spiega poi – è completamente diversa dalla sua, la sua è astratta, la mia ha le idee chiare”. Le parole chiave sono: “Ricollegarci con i territori, affiancare gli amministratori e gli enti” e i parlamentari sarebbero proprio la bretella per portare a livello nazionale le istanze del Salento. Quello che, a suo avviso, dovrebbe fare meglio Emiliano, ovvero “in maniera sinergica e non conflittuale”.

Poi, appunto, l’esortazione di Morciano a “lavorare per il Pd”, a mettere da parte le “chiacchiere”, la convinzione che il congresso sia “un confronto, non una sfida” e la sottolineature sulle regole: “La commissione regionale ha ritenuto legittima la decisione della commissione provinciale”.

La presentazione ufficiale della sua candidatura venerdì 6 ottobre nella federazione di via Tasso.

Sulla candidatura di Morciano c’è pure il sostegno di Giacomo Fronzi per l’area SinistraDem: “La nostra area – afferma – è sempre stata convinta della necessità di salvaguardare l’unità del partito, per quanto fosse stato possibile e nella miglior forma individuabile, e questo ben al di là della scelta del candidato alla segreteria provinciale. L’unità che va preservata e rafforzata deve innanzitutto riguardare i principi e gli obiettivi a cui l’azione del PD deve ispirarsi. A questo primario e fondamentale scopo Ippazio Morciano saprà sicuramente dare una risposta. La sua esperienza amministrativa, la sua passione politica e la sua idea unitaria di partito, insieme alla convinta volontà di restituire al Partito Democratico leccese quella centralità e quel peso che oggi sembrano indeboliti, potranno senza dubbio dare avvio al rilancio della nostra federazione, un rilancio che attendiamo ormai da lungo tempo”.