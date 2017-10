L’ex ospedale di Maglie verso la riconversione in Pta: via libera al progetto da 7 milioni

Share 0 Share 0 Share 0

MAGLIE (Lecce) – Nuova vita per l’ex ospedale di Maglie. La struttura sanitaria si avvia a trasformarsi in Pta, presidio territoriale d’assistenza, come altre dismesse della provincia.

A darne l’annuncio è la Asl di Lecce che, per mezzo di un provvedimento della Direzione Generale ha dato il via libera al progetto da 7 milioni di euro, finanziato con fondi FESR 2014-2020, che va a completare il piano di riconversione di tutti gli ex presidi ospedalieri dismessi come stabilito dal regolamento regionale.

L’ex nosocomio magliese verrà sottoposto ad una riqualificazione che non prevede solo la realizzazione di opere edili (1.845.000 euro), adeguamento strutturale e consolidamento (340.000 euro), interventi antincendio (950.000 euro) e rifacimento impianti (681.000 euro), ma anche un consistente investimento nelle tecnologie.

Il progetto, infatti, prevede un cospicuo investimento per l’adeguamento dell’ex ospedale alle necessità strutturali e logistiche di un moderno Pta. Il presidio ospiterà 28 posti letto di Residenza Sanitaria Assistita R1, un servizio specialistico per persone gravemente non autosufficienti in ventiloterapia meccanica e assistita, peg, pazienti affetti da malattie neurodegenerative progressive, 12 posti letto dedicati all’Unità di Degenza Territoriale per adulti (Udt) e altri 15 per attività di Hospice.

Inoltre verrà potenziata la diagnostica per immagine e il collegamento in rete. In programma c’è l’acquisto di forniture diagnostiche e sanitarie per 1.155.000 euro, arredi per 175mila euro, allacci e adeguamenti delle apparecchiature elettromedicali per 50mila euro.

In particolare, è prevista l’acquisizione di una Risonanza Magnetica articolare, una Tac, sei ecotomografi di fascia alta, due ecotomografi portatili sempre di fascia alta, un colonscopio per screening, 11 defibrillatori automatici, 7 elettrocardiografi, un mammografo digitale, un tavolo operatorio mobile per attività di Day Service e diverse altre apparecchiature che arricchiranno, notevolmente, il parco tecnologico del Distretto Socio Sanitario di Maglie diretto da Aldo Schiavano.

“La rifunzionalizzazione dell’ex presidio – spiega il direttore del Distretto – è già in essere. Con il recente accordo sottoscritto tra la ASL ed i sindaci dei comuni di Maglie e Poggiardo, il DSS sarà orientato prevalentemente a potenziare i Day Service chirurgici di Oculistica e di Chirurgia Plastica. E’ già stata allestita la seconda sala operatoria dotata anch’essa di microscopio operatorio, di facoemulsificatore e dell’attrezzatura specifica collegata di recente. Le tre sale operatorie attive, inoltre, sono state dotate di due monitor multiparametrici e due monitor defibrillatori e, per quanto riguarda l’Unità di degenza territoriale, siamo in attesa di acquisire dal comune il certificato di agibilità per procedere celermente a richiedere l’autorizzazione e l’accreditamento alla Regione”.

“Il programma di investimenti nella Sanità territoriale – commenta il Direttore Generale della Asl di Lecce Silvana Melli – sta andando avanti come previsto e in accordo con le linee dettate dalla Regione Puglia. Con la scheda-progetto di Maglie chiudiamo il cerchio della destinazione degli ex ospedali salentini dismessi, ai quali stiamo concretamente dando la possibilità di giocare un ruolo nuovo nel disegno complessivo della Sanità Pubblica pugliese. Maglie, assieme agli altri presidi salentini trasformati in Pta, sarà uno dei capisaldi dell’offerta sanitaria nel territorio, diversa ma necessariamente complementare rispetto a quella realizzata negli ospedali”.