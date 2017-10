Al Cinelab “Bertolucci” il regista Eugenio Barba incontra gli studenti

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Eugenio Barba, artista innovativo che ha rivoluzionato la pratica e la cultura teatrale tracciando un percorso di ricerca che ha profondamente segnato la storia del teatro mondiale, incontrerà gli studenti dell’UniSalento.

L’appuntamento, promosso dal corso di laurea in DAMS inaugurato lo scorso lunedì, con la collaborazione della Fondazione Apulia Film Commission, del Cineclub Universitario di Unisalento e dei Cantieri Teatrali Koreja, è per questo pomeriggio, alle 17.30, presso il Cinelab “G. Bertolucci” del Cineporto di Lecce (via Vecchia Frigole, 36).

Verrà anche proiettato alla presenza degli autori, Davide Barletti e Jacopo Quadri, il film documentario realizzato per i cinquant’anni di attività dell’Odin Teatret di Eugenio Barba “Il paese dove gli alberi volano” (2015) presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2015.

Moderererà l’incontro Luca Bandirali, docente di Teorie e tecniche dei linguaggi audiovisivi al corso di laurea DAMS dell’Università del Salento.

Regista e teorico teatrale, Eugenio Barba è nato a Brindisi il 28 ottobre 1936. Emigrato in Norvegia, compie studi universitari in storia delle religioni e letteratura francese, poi a Varsavia frequenta, nel 1960, un corso di regia, e diviene assistente di I. Grotowski nel 1962. Questo incontro è fondamentale per la sua formazione. Tornato a Oslo, fonda nel 1964, nella suggestione dell’esperienza polacca, l’Odin Teatret, una compagnia di dilettanti che unisce ad un approfondito lavoro di ricerca sui mezzi espressivi dell’attore una vasta attività culturale articolata in seminari, pubblicazioni e dibattiti. Nel 1965, invitato dalla locale municipalità, l’Odin Teatret si trasferisce a Holstelbro, in Danimarca, dove contribuisce alla definizione di un’ardita politica culturale che lo rende in breve tempo un importante centro di aggregazione anche internazionale. Gli spettacoli allestiti da Barba e dai suoi attori (tra cui Torgeir Wethal, Else Marie Laukvik, Iben Nagel Rasmussen), “Ornitofilene” 1965; “Kaspariana” 1967; “Ferai” 1969; “Min Far Hus” 1972; “Come and the day will be ours” 1976, fanno dell’Odin Teatret uno dei principali punti di riferimento del teatro contemporaneo, poiché sono basati non sulla messa in scena di un’opera né sulla realizzazione di un piano di regia, ma sul confronto con un testo (“Ornitofilene” da Fugleelskerne di J. Björnebor; “Kaspariana” da Kaspar Hauser, di O. Sarvig) o con una problematica (la leggenda del re Alkestis per “Ferai”; la vita e le opere di Dostoevskij per “Min Far Hus”) e sul montaggio, operato dal regista, del materiale elaborato dall’attore in un lungo lavoro d’improvvisazioni e in una ricerca pedagogica organica di espressività. Tra il 1974 e il 1975 l’Odin Teatret sperimenta la possibilità di usare antropologicamente i risultati del proprio lavoro teatrale come oggetto di scambio con le espressioni culturali locali nel Salento e nella Barbagia.

Ingresso gratuito.