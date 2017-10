A.S.D. Avvocati Lecce vincono la Supercoppa a Sorrento

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La stagione della squadra di calcio degli Avvocati di Lecce riparte con la vittoria della Supercoppa Italiana di categoria, disputata sabato 30 settembre presso lo Stadio “Italia” di Sorrento (NA) contro i colleghi dell’Ordine di Torre Annunziata (NA).

Gli avvocati salentini, guidati dal tecnico Marseglia Francesco e scesi in campo con De Santis tra i pali, Corvaglia Alb., Cappelli, Ficocelli e D’Ospina in difesa, Renna (Camassa), Dell’Anna, Massari e Torricelli a centrocampo, Mariano (Putignano) e Filieri (Corvaglia Arc.) in attacco, hanno sconfitto dopo una combattutissima gara i colleghi per 3 a 2, con reti su rigore di Mimmo Renna nel primo tempo, del capitano Francesco Dell’Anna in contropiede e di Leonardo Massari in splendida rovesciata nella seconda frazione di gara.

La manifestazione sportiva, organizzata dall’associazione “Io Gioco Legale”, presieduta dal Prof. Luigi Melica e dalla Avv. Giuseppe Mastrangelo, è stata preceduta, in mattinata, da un convegno sul diritto sportivo dal titolo “Il prezzo della Libertà”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in collaborazione con Sky Sport.

Alla spedizione delle toghe giallorosse, garantita in primo luogo da “Turco Andrea” – Servizi Assicurativi di Taranto (TA) – agente leader nel campo assicurativo ed in particolare nel ramo RC Auto, RC Professionale, Ramo Vita e altri Servizi Assicurativi e Finanziari – nonché dagli altri sponsor Oro Bianco e Caroli Hotels, hanno preso parte: De Santis Davide, Caramia Antonio, Corvaglia Alberto, Massari Leonardo, Cappelli Roberto, Camassa Francesco, Ficocelli Davide, D’Ospina Enrico, Dell’Anna Francesco (capitano), Renna Mimmo, Torricelli Marco, Mariano Giuliano, Corvaglia Arcangelo, Filieri Pietro e Putignano Luca, con Bardoscia Fabio, Castelluzzo Marco, Dettù Mattia e Zinnari Domenico in veste dirigenziale.

I prossimi trofei da conquistare e mettere in bacheca presso il Consiglio dell’Ordine di Lecce saranno la prestigiosa “Champions League delle Professioni”, in programma a Pescara dal 24 al 26 novembre, ed il Campionato Nazionale del 2018, nel quale i giallorossi saranno chiamati a difendere, ancora una volta dopo i successi del 2013 e 2015 il titolo conquistato lo scorso luglio.